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Общество
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37 минут назад
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Баня на Неделина откроется на два года позже. И это в лучшем случае
Концессионер должен был открыть ее в феврале, но столкнулся непредвиденными обстоятельствами.
В Липецке реализуется 9 концессий — соглашений между мэрией и бизнесом, который берет обязательство создать новый социальный объект или длительный срок пользуется муниципальным имуществом с обязательствами его модернизации и содержания за свой счет с последующим возвращением городу. Мэрия в таких договорах называются концедентами, бизнес — концессионерами.
Первое такое соглашение заключено в июне 2010 года с AO «ЭкоПром-Липецк». Региональный оператор обязался создать за свой счет четвертую очередь полигона «Центролит» для захоронения твердых бытовых отходов на улице Юношеской. Действие договора закончилось через 10 лет, но его продлили еще на пять. В июне этого года концессия закрывается. За время ее действия «Эко-Пром» создал сам полигон, который исчерпал свои возможности весной 2023 года, дорогу к нему, дренажную канализацию, сеть электроосвещения, а бюджет получил 47,4 млн рублей. К февралю этого года завершен технический этап рекультивации полигона и начался биологический: на месте свалки посеют траву, посадят кустарники и деревья.
В июле этого года закончится действие еще одной концессии — на создание крытого футбольного манежа по улице Моршанской, 22а. Договор был заключен в июле 2019 года с ООО «Футбольная академия «ЛКС» на шесть лет. Концессионер был обязан инвестировать в проект 31,5 млн рублей, но фактический потратил, по данным профильного департамента мэрии, 34,7 миллиона. Футбольный манеж ввели в эксплуатацию в марте 2020 года. По договору, бизнес предоставлял 54-й школе помещения для уроков физкультуры на шесть часов в день с сентября по май. С этого времени в бюджет поступило 58 тысяч рублей концессионной платы, а из городской казны компания получила 33,9 млн рублей инвестиционных и эксплуатационных платежей.
— Кто будет летом принимать этот спортивный комплекс от концессионера? — спросил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
—Мы пока решаем, за кем его закрепить: за спортивной школой или за общеобразовательной, — ответила Мария Соловьева.
В концессии попали сразу четыре городских бани, ранее входившие в состав ликвидированного МУП «Банно-прачечного хозяйства». Три из них уже капитально отремонтированы за счет малого бизнеса и работают — на Сырском Руднике, Соколе и в поселке 10 Шахта. В баню на улице Ударников, 12а концессионер вложил 11,6 млн рублей и обязан вернуть ее городу в сентябре 2034 года. В 2042 году городу вернут бани на улице 40 лет Октября, 4 (в ее реконструкцию вложены 21,2 млн рублей) и на улице Маршала Рыбалко, 19 (ее капремонт обошелся бизнесу в 7,8 миллиона).
А вот концессия на баню на улице Неделина оказалась проблемной. Мэрия заключила соглашение с предпринимателем Михаилом Стукалиным в августе 2021 года сроком на 25 лет. Он обязался вложить в реконструкцию здания не менее 100 млн рублей. Однако концессия сразу же забуксовала из-за большого объема работ, которые влекли за собой изменение технических параметров здания.
На это бизнесмен должен был получить соответствующее разрешение. Позже оказалось, что конструкции здания или ограниченно работоспособны, или аварийные. Пришлось разрабатывать новый проект ремонта — с учетом замены, усиления и восстановления элементов здания. А потом, в ноябре 2023 года, управление строительства и архитектуры Липецкой области отказало концессионеру в разрешении на строительство из-за ошибки в записи Единого государственного реестра недвижимости — в ней не было указано количество подземных этажей. Ошибку исправили, доведя число этажей до 4-х с учетом одного цокольного.
Вся эта канитель привела к тому, что концессионеру пришлось заново получать разрешение на техприсоединение к инженерным сетям. Поэтому баню и не ввели в эксплуатацию в феврале этого года, а продлили разрешение на ее реконструкцию на 24 месяца, до 11 февраля 2027-го.
— Почему мы ничего об этом проекте не знаем? Четыре года на проектирование реконструкции бани — это очень большой срок! — Спросила председатель депутатской комиссии Вера Урываева.
В ответ депутаты услышали от Марии Соловьевой лишь то, что предприниматель, по его словам, ещё обсчитывает смету кровельных работ.
За время реконструкции бани, кстати, 6 октября 2022 года на строителя рухнула стена — он получил тяжелые травмы, а 11 февраля 2024-го со второго этажа здания упал и разбился насмерть 42-летний мужчина — он пришел к работавшему в бане родственнику.
Буксует и концессия по модернизации городского электротранспорта компанией «Мовиста Регионы Липецк», о чем вчера рассказывал GOROD48.
— В Telegram-каналах пишут, что концессией не предусмотрена реконструкция путей, ведущих к 6-й доменной печи. Это так? — спросил председателя департамента транспорта мэрии Александра Лукинова депутат Андрей Иголкин.
— Это так. Мы будем обслуживать этот участок своими силами с участием правительства области, — ответил чиновник.
Добавим, что в концессию не попали и работы по замене трамвайных путей от старого заводоуправления Новолипецкого комбината до Стана-2000, о чем также мы уже сообщали.
— Контролируете ли вы банковскую ставку, по которой финансируются работы по концессии? Подорожали ли работы у «Мовисты»? Будет ли построен шестой этап — новая ветка через улицы Катукова и Стаханова? — Задал несколько вопросов первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Ему ответил председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов. По его словам, все процентные ставки по концессии — фиксированные. Но существенное подорожание работ и материалов ставит выполнение концессии под угрозу. Денег уже не хватает на реконструкцию двух трамвайных веток из шести. Поэтому дептрансу мэрии пока не известно, будет ли концессионер прокладывать трамвайные пути через новые спальные микрорайоны.
— «Мовиста» попытается от чего-то отказаться. И мы будем прилагать усилия, чтобы шестой этап сохранить, — сказал Александр Лукинов.
Выбилась из сроков концессия компании «РВК-Липецк» на обновление городской станции аэрации. Пока не вышла на проектные цифры концессия той же липецкой дочки «Росводоканала» по реконструкции сетей городского водопровода и канализации.
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