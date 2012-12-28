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Здоровье
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55 минут назад
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Из пищевода четырёхлетнего мальчика достали застрявшую два года назад монету
Монета успела обрасти тканью и частично закрывала пищевод.
«Мальчик проглотил монету ещё в 2023 году. О том, что она застряла в пищеводе, стало видно только сегодня на снимке. За это время монета буквально обросла грануляционной тканью, в месте стояния сформировался стеноз (сужение) пищевода», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Извлечь монету врачам удалось без операции. Но мальчику предстоит длительное лечение.
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