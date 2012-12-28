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146
57 минут назад
1

18% клещей, снятых с липчан в прошлом году, были носителями болезни Лайма

Для предотвращения инфицирования болезнью, поражающей кожу, суставы, сердце и нервную систему человека, необходима экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что в прошлом году в медицинские организации с покусами клещей обратилось 3458 человек. 44% укушенных – дети и подростки.

К счастью, на территории области нет насекомых, которые бы переносили клещевой вирусный энцефалит. Однако липецкий клещи являются носителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) или болезни Лайма. В прошлом году липчане отнесли в медицинские организации 3 303 снятых с себя клеща. Оказалось, что 18% насекомых были носителями ИКБ. Для предотвращения развития болезни Лайма (поражающей кожу, суставы, сердце и нервную систему человека), ведущей к глубокой инвалидности, необходима экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса.

В Липецкой области исследования снятых клещей и обследование людей на весь спектр клещевых инфекций проводятся в трех местах: лаборатории опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», в областной клинической инфекционной больнице и в областном кожно-венерологическом диспансере.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что самыми опасными местами, где обитают клещи, являются частные домовладения и приусадебные участки, где в прошлом году было зафиксировано 63,5% случаев укусов клещей. Лишь в 5,8% случаев клещи присасывались к людям в парках и иных местах массового пребывания.
клещи
ИКБ
болезнь Лайма
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Р
38 минут назад
В советское время в леса ходили и клещей не было. Авиация обрабатывала поля и леса. А сейчас вместо авиации планы одни
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