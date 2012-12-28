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На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
Происшествия
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сегодня, 13:37
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На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
Теперь парней ждёт суд.
«По версии следствия, в начале ноября прошлого года в селе Воронец молодые люди решили похить автомобиль, который стоял возле дома и длительное время не эксплуатировался. На машине знакомого ночью они приехали в село и отбуксировали автомобиль в посадки, чтобы потом разобрать и сдать на металлолом. Но на следующее утро его нашли и изъяли полицейские. Тогда парни решили попытать удачу в соседнем селе: там они украли старую машину и спрятали её в лесополосе. Но уже на следующий день их задержали полицейские, которые отыскали автомобиль по заявлению собственника и организовали засаду», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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