На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом

Теперь парней ждёт суд.

20-летнего и 21-летнего приятелей из Елецкого района ждёт суд по обвинению в краже двух автомобилей группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ).«По версии следствия, в начале ноября прошлого года в селе Воронец молодые люди решили похить автомобиль, который стоял возле дома и длительное время не эксплуатировался. На машине знакомого ночью они приехали в село и отбуксировали автомобиль в посадки, чтобы потом разобрать и сдать на металлолом. Но на следующее утро его нашли и изъяли полицейские. Тогда парни решили попытать удачу в соседнем селе: там они украли старую машину и спрятали её в лесополосе. Но уже на следующий день их задержали полицейские, которые отыскали автомобиль по заявлению собственника и организовали засаду», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.