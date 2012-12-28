Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Происшествия
Из пищевода четырёхлетнего мальчика достали застрявшую два года назад монету
Здоровье
В Липецкой области ночью похолодает до -13
Общество
В Липецке ночью «разули» машину
Происшествия
Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать 12 апреля
Общество
Пьяный водитель пошёл на таран: теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Деревенский парень заплатил за «крышу» в Липецке взятые в кредит 150 000 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
Спорт
«Рено» и «Ауди» столкнулись на улице Ленина: пострадал один из водителей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: автомобиль на заборе, новые уловки мошенников, и когда горожане пойдут в баню
Общество
Читать все
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Происшествия
Пьяная езда стоила 21-летнему грязинцу машины, прав и 250 000 рублей
Происшествия
21-летний липчанин хотел купить два «Айфона» и лишился 329 000 рублей
Происшествия
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
Общество
Сезон больших дорожных ремонтов в Липецке начнется с улиц Баумана и Ковалева
Общество
99-летняя липчанка застряла на своей кухне между стеной и газовым котлом
Общество
На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
Происшествия
Проектирование строительства пятого аэротенка на городских очистных разбили на этапы
Общество
В «Тойоте» 56-летнего ельчанина нашли 2150 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
На НЛМК модернизируют свыше 300 объектов социального назначения
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
1239
сегодня, 13:37
1

На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом

Теперь парней ждёт суд.

20-летнего и 21-летнего приятелей из Елецкого района ждёт суд по обвинению в краже двух автомобилей группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ).

90068d7e-bd05-45d6-81dd-322a448c36d4.jpg

«По версии следствия, в начале ноября прошлого года в селе Воронец молодые люди решили похить автомобиль, который стоял возле дома и длительное время не эксплуатировался. На машине знакомого ночью они приехали в село и отбуксировали автомобиль в посадки, чтобы потом разобрать и сдать на металлолом. Но на следующее утро его нашли и изъяли полицейские. Тогда парни решили попытать удачу в соседнем селе: там они украли старую машину и спрятали её в лесополосе. Но уже на следующий день их задержали полицейские, которые отыскали автомобиль по заявлению собственника и организовали засаду», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
кража
автомобиль
1
0
1
2
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Викторм
51 минуту назад
А владельцам автохлама ничего не будет?
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить