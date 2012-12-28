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Общество
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сегодня, 13:30
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К 2029 году в Липецке станет на 7% меньше школьников
В департаменте образования говорят о вероятности перехода многих школ на обучение в одну смену.
Мы обратились за соответствующим комментарием в пресс-службу департамента образования мэрии.
Нам сообщили, что вице-мэр Светлана Сурмий была права. Сейчас в школах Липецка обучается 62 160 детей. Пик количества обучающихся придется на следующий год. А потом нас начнется демографическая яма. В 2029 году, прогнозно, в школах будет обучаться около 58 тысяч детей, то есть на 7% меньше, чем в этом. Из-за сокращения количества учеников большинство городских школ смогут перейти на режим работы в одну смену.
Впрочем, новые школы в активно застраиваемых районах Липецку все же нужны. В планах департамента образования — строительство вторых школ в «Европейском» и «Университетском», школы на Соколе, новой школы на месте существующей 24-й. Пока лишь мэрия ведет проектирование одного общеобразовательного учреждения — в «Университетском».
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