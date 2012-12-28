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сегодня, 13:30
8

К 2029 году в Липецке станет на 7% меньше школьников

В департаменте образования говорят о вероятности перехода многих школ на обучение в одну смену.

Вчера при обсуждении необходимости социальных объектов в активно застраиваемом районе между нефтебазой и Быхановым садом вице-мэр Липецка сообщила Светлана Сурмий сообщила о том, что город ждет демографический кризис. Сославшись на департамент образования, она сказала, что в семь ближайших лет в Липецке будет все меньше первоклашек.

Мы обратились за соответствующим комментарием в пресс-службу департамента образования мэрии.

Нам сообщили, что вице-мэр Светлана Сурмий была права. Сейчас в школах Липецка обучается 62 160 детей. Пик количества обучающихся придется на следующий год. А потом нас начнется демографическая яма. В 2029 году, прогнозно, в школах будет обучаться около 58 тысяч детей, то есть на 7% меньше, чем в этом. Из-за сокращения количества учеников большинство городских школ смогут перейти на режим работы в одну смену.

Впрочем, новые школы в активно застраиваемых районах Липецку все же нужны. В планах департамента образования — строительство вторых школ в «Европейском» и «Университетском», школы на Соколе, новой школы на месте существующей 24-й. Пока лишь мэрия ведет проектирование одного общеобразовательного учреждения — в «Университетском».
демография
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Комментарии (8)

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Сначала новые
за30лет
14 минут назад
докатились.виновных нет в стране.
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Вот бы к 2029
23 минуты назад
на 7% стало меньше чиновников или депутатов!
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Р
24 минуты назад
В СССР жилье бесплатное, образование, медицина, садики и секции. Сейчас ипотека например 25 процентов.
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Моня
27 минут назад
С сегоднешей молодежной политекой скоро школы будут в Липецке не нужны, молодые хотят комфортной среды, а город весь в раскопках, парки не смешите, вот они потехоньку все стараются линять из этого обреченого города.
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Ч
38 минут назад
" Р " , по словам Карамзина , Князья : Олег , Игорь , Святослав , Владимир расправились с ними ещё в прошлом тысячелетии . Возродились и , Русичей потеснили ...
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q
44 минуты назад
Кто мешает хотя бы не закрывать школы? Храмов уже больше.
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Р
58 минут назад
Виноваты хазары . А нынешние власти не виноваты. С 1933 по 1991 население выросло с 133 до 278 миллионов.
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Ч
58 минут назад
Представителям власти надо задуматься ...
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