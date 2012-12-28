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36 минут назад
6

У главы Липецка станет на одного заместителя меньше

При этом одна ставка вице-мэра свободна вот уже девять месяцев.

Сегодня комиссия горсовета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике рассмотрела предложение мэрии об изменении штатного расписания городской администрации. Предложение мэрия объяснила повышением эффективности своей работы.

Вице-мэр Светлана Яковлева сообщила, что проект документа предлагает исключить из структуры администрации Липецка должность заместителя главы администрации города — председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас ее занимает Павел Кузнецов.

«Предполагается передать департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий, а также отдел охраны окружающей среды под координацию одного из заместителей главы администрации города Липецка», — сообщается в пояснительной записке мэрии.

Напомним, что сфера дорожного хозяйства и благоустройства оголилась после того, как мэрию покинули председатель соответствующего департамента Павел Звонарев и его куратор, вице-мэр Николай Дергунов, который вот-вот станет министром строительства и архитектуры Липецкой области.

Павел Кузнецов, таким образом, останется вице-мэром без приставки председатель департамента ЖКХ, но куда с большим кругом полномочий.

— Мы вводим новую штатную единицу, отдельную должность председателя департамента ЖКХ. А вице-мэр будет погружен в том числе в другие вопросы, — так ответила Светлана Яковлева на вопрос одного из депутатов по изменению штатного расписания мэрии. И добавила, что дополнительных расходов на это не понадобится.

При этой рокировке вакантными остаются кресла руководителей двух городских департаментов — ЖКХ и дорожного хозяйства и благоустройства. Также после ухода из городской администрации летом прошлого года вице-мэра Натальи Поповой, вакантна должность заместителя главы города, в ведении которого, по расписанию, находятся лишь два управления — архивное и финансово-экономическое.

Окончательное решение — за сессией городского Совета, которая состоится 25 марта.
администрация Липецка
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Кракен
13 минут назад
Юзики
Ответить
Бабка Первая
21 минуту назад
А кто против кого играет?
Ответить
Всех бы их
24 минуты назад
погрузить...
Ответить
нигилист
25 минут назад
ваще пофигу, хоть всех разгоните.
Ответить
Р
28 минут назад
Да неужели. А зачем они вообще нужны. При королеве и то что то делали, сейчас куда не кинь везде клин.
Ответить
смотритель зоопарка
32 минуты назад
с кресла на кресло, с кресла на кресло, с кресла на кресло...ляпота а не работа
Ответить
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