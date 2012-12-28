У главы Липецка станет на одного заместителя меньше

При этом одна ставка вице-мэра свободна вот уже девять месяцев.

Сегодня комиссия горсовета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике рассмотрела предложение мэрии об изменении штатного расписания городской администрации. Предложение мэрия объяснила повышением эффективности своей работы.Вице-мэр Светлана Яковлева сообщила, что проект документа предлагает исключить из структуры администрации Липецка должность заместителя главы администрации города — председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас ее занимает Павел Кузнецов.«Предполагается передать департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий, а также отдел охраны окружающей среды под координацию одного из заместителей главы администрации города Липецка», — сообщается в пояснительной записке мэрии.Напомним, что сфера дорожного хозяйства и благоустройства оголилась после того, как мэрию покинули председатель соответствующего департамента Павел Звонарев и его куратор, вице-мэр Николай Дергунов, который вот-вот станет министром строительства и архитектуры Липецкой области.Павел Кузнецов, таким образом, останется вице-мэром без приставки председатель департамента ЖКХ, но куда с большим кругом полномочий.— Мы вводим новую штатную единицу, отдельную должность председателя департамента ЖКХ. А вице-мэр будет погружен в том числе в другие вопросы, — так ответила Светлана Яковлева на вопрос одного из депутатов по изменению штатного расписания мэрии. И добавила, что дополнительных расходов на это не понадобится.При этой рокировке вакантными остаются кресла руководителей двух городских департаментов — ЖКХ и дорожного хозяйства и благоустройства. Также после ухода из городской администрации летом прошлого года вице-мэра Натальи Поповой, вакантна должность заместителя главы города, в ведении которого, по расписанию, находятся лишь два управления — архивное и финансово-экономическое.Окончательное решение — за сессией городского Совета, которая состоится 25 марта.