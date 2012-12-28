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сегодня, 15:07
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Деревенский парень заплатил за «крышу» в Липецке взятые в кредит 150 000 рублей

Но 16-летний «крышеватель» пропал.

14 марта в Липецке в полицию обратился 21-летний мужчина: он заявил, что неизвестный обманул его на 150 000 рублей, взятые в кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Как оказалось, недавно приехавшего из района на заработки в областной центр 21-летнего парня развёл на деньги 16-летний подросток.

По данным следствия, 21-летний деревенский парень и 16-летний липчанин познакомились случайно 13 марта на проспекте Мира. Подросток сразу начал рассказывать новому знакомому, что в Липецке всё сложно, и одному тут никак не выжить. У приехавшего из района парня к этому времени уже были сложности во взаимоотношениях с соседями по съемной квартире, и он охотно поверил в «страшилку» про Липецк.

А находчивый 16-летний подросток тут же предложил свои «услуги»: он был готов первое время помогать 21-летнему в любой проблеме и в решении любых вопросов, но не бесплатно — за 30 000 рублей ежемесячно. У парня из района таких денег не было, и тогда подросток посоветовал оформить онлайн-кредит. Тот согласился и перевёл все деньги в качестве предоплаты за пять месяцев помощи, охраны и покровительства.

На следующий день молодые люди договорились встретиться и обсудить, когда они будут видеться и как выстраивать взаимоотношения. Но «крышеватель» на встречу не пришёл, а его «клиент» обратился в полицию.

Вскоре оперативники уголовного розыска задержали подростка. Деньги он уже вернул.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
И смех, и грех
11 минут назад
мутная история.. вероятно кто-то что-то не договаривает..
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Жесть
45 минут назад
Вот и Результат современного образования
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Партиец со стажем
47 минут назад
Хорошо хоть ума хватило в полицию обратиться! Хотя скорее всего мамка заставила....
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Партиец со стажем
50 минут назад
это ваще ппц....из какого района области он приехал????
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Бабка Первая
55 минут назад
А нанимать себе "крышу" законно разве? Надо бы наказать взрослого умника ещё раз.
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Партиец со стажем
49 минут назад
ну они же не "трудовой договор" заключали)))
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Бабка Первая
29 минут назад
ну они же не "трудовой договор" заключали))) Ага-ага, они нашли друг друга. Банда. Обоих выпороть))
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