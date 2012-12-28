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Говорит Липецк
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сегодня, 09:07
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Чего вы ждете от этой весны?
Тепла, новых впечатлений, радости.
Ждут любви, мира, тепла, цветов и даже садовых работ.
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