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Говорит Липецк
284
сегодня, 09:07
8

Чего вы ждете от этой весны?

Тепла, новых впечатлений, радости.

Мы спросили у липчан, чего они ждут от нынешней весны. Говорили о разном, но все сходились на мысли о том, что ждут позитива.

Ждут любви, мира, тепла, цветов и даже садовых работ.
Говорит Липецк
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Савелий
2 минуты назад
Главное, что в Европе бардак. А мы как-нибудь проживем!
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Гостья1
18 минут назад
МИРА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ!ВЕСНЫ , ХОРОШЕГО УРОЖАЯ И СЧАСТЬЯ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
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А
22 минуты назад
Что у власти совесть проснулась
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Сергей 13
25 минут назад
А получите как обычно.
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опять весна
27 минут назад
Люди взрослые, в годах, хотят окончания военных действий. Школота, как всегда.
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Граждане
32 минуты назад
Разве только дальнейшей гиперинфляции.
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Жители области
35 минут назад
этой весной мы очень ждём ухода коммунистов из областного совета
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Сергей 13
24 минуты назад
И шо?Легче жить станет?
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