Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры

Николай Дергунов сменил Алексея Костина.

С завтрашнего дня пост руководителя министерства строительства и архитектуры Липецкой области с приставкой и.о. будет занимать Николай Дергунов. С февраля он работал в должности заместителя министра строительства и архитектуры Липецкой области, а ранее был вице-мэром Липецка: с апреля 2023 года он курировал департаменты транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, отдел охраны окружающей среды администрации города, управление по делам ГО и ЧС.Николай Дергунов родился в Липецке в 1987 году. По первому высшему образованию он строитель — в 2009 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». В 2011-м Дергунов получил второй диплом этого вуза как менеджер и защитил диссертацию, став кандидатом технических наук. В вузе Николай Дергунов проработал четыре года аспирантом.С 2014 года Дергунов работал инженером технического надзора в строительной компании, был директором проектной организации. В 2017-м перешел в управление главного смотрителя мэрии Липецка на должность ведущего инженера, затем занимал должность начальника инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020 года возглавлял МКП «Липецкгорсвет». После этого был назначен председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, сменив Николая Воронина.На посту и.о министра строительства и архитектуры Николай Дергунов сменил Алексея Костина. Он покинул пост в связи с переходом на новое место работы в федеральной структуре.Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, Алексей Костин курировал крупные строительные проекты на территории Липецкой области и обновление объектов на территории Володарского округа ДНР. Под его руководством было завершено строительство школы в Лебедяни на 1224 места, поликлиники в микрорайоне Елецкий Липецка на 600 взрослых и 200 детских посещений в день, семи ФАПов в небольших сёлах региона, капремонт соцобъектов, обновлена схема территориального планирования Липецкой области. Кроме того, завершилось обновление 23 объектов в Володарском округе ДНР.