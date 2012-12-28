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На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Политика
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сегодня, 09:58
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Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Николай Дергунов сменил Алексея Костина.
Николай Дергунов родился в Липецке в 1987 году. По первому высшему образованию он строитель — в 2009 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». В 2011-м Дергунов получил второй диплом этого вуза как менеджер и защитил диссертацию, став кандидатом технических наук. В вузе Николай Дергунов проработал четыре года аспирантом.
С 2014 года Дергунов работал инженером технического надзора в строительной компании, был директором проектной организации. В 2017-м перешел в управление главного смотрителя мэрии Липецка на должность ведущего инженера, затем занимал должность начальника инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020 года возглавлял МКП «Липецкгорсвет». После этого был назначен председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, сменив Николая Воронина.
На посту и.о министра строительства и архитектуры Николай Дергунов сменил Алексея Костина. Он покинул пост в связи с переходом на новое место работы в федеральной структуре.
Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, Алексей Костин курировал крупные строительные проекты на территории Липецкой области и обновление объектов на территории Володарского округа ДНР. Под его руководством было завершено строительство школы в Лебедяни на 1224 места, поликлиники в микрорайоне Елецкий Липецка на 600 взрослых и 200 детских посещений в день, семи ФАПов в небольших сёлах региона, капремонт соцобъектов, обновлена схема территориального планирования Липецкой области. Кроме того, завершилось обновление 23 объектов в Володарском округе ДНР.
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