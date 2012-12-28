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сегодня, 09:58
12

Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры

Николай Дергунов сменил Алексея Костина.

С завтрашнего дня пост руководителя министерства строительства и архитектуры Липецкой области с приставкой и.о. будет занимать Николай Дергунов. С февраля он работал в должности заместителя министра строительства и архитектуры Липецкой области, а ранее был вице-мэром Липецка: с апреля 2023 года он курировал департаменты транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, отдел охраны окружающей среды администрации города, управление по делам ГО и ЧС.

Николай Дергунов родился в Липецке в 1987 году. По первому высшему образованию он строитель — в 2009 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». В 2011-м Дергунов получил второй диплом этого вуза как менеджер и защитил диссертацию, став кандидатом технических наук. В вузе Николай Дергунов проработал четыре года аспирантом.

С 2014 года Дергунов работал инженером технического надзора в строительной компании, был директором проектной организации. В 2017-м перешел в управление главного смотрителя мэрии Липецка на должность ведущего инженера, затем занимал должность начальника инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020 года возглавлял МКП «Липецкгорсвет». После этого был назначен председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, сменив Николая Воронина.

На посту и.о министра строительства и архитектуры Николай Дергунов сменил Алексея Костина. Он покинул пост в связи с переходом на новое место работы в федеральной структуре.

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Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, Алексей Костин курировал крупные строительные проекты на территории Липецкой области и обновление объектов на территории Володарского округа ДНР. Под его руководством было завершено строительство школы в Лебедяни на 1224 места, поликлиники в микрорайоне Елецкий Липецка на 600 взрослых и 200 детских посещений в день, семи ФАПов в небольших сёлах региона, капремонт соцобъектов, обновлена схема территориального планирования Липецкой области. Кроме того, завершилось обновление 23 объектов в Володарском округе ДНР.
строительство
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Комментарии (12)

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Сначала новые
65+
9 минут назад
Этот менеджер не работал реально по профилю , что он построил . В моём активе строителя от олимпийских объектов в Москве -80 г до Старо-Оскольског металлургического комбината . Затем НЛМК . Что в активе этого министра ?
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Нижний Телюлюй
16 минут назад
Ну теперь архитектура в Пипецке попрет - будет расцвет барокко, готика, рококо и апмир. Наконец -то мы дождались самого главного спеца-министра по архитектуре. Этот заткнет за пояс и Рим и Париж
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Р
18 минут назад
Он уже накурировал. Пусть проедет в сторону аглофабрики по Зое Космодемьянской. Такой грязи и мусорки вдоль дороги при Ельцине не было даже
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вв
20 минут назад
Ну ,теперь, ПОПРЁМ,,,,)))))
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ПЕНСИОНЕР
35 минут назад
С наступлением весенне-летнего периода вызывает особую тревогу отсутствие уборки мест парковки автомобилей в дворах жилой постройки. Ветки и листья от деревьев, большой слой песка от зимних противогололедных мероприятий создают антисанитарную ситуацию. Кто будет отвечать и поддерживать в надлежащем санитарном состоянии эти парковки ?
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смотритель зоопарка
48 минут назад
от перемены слагаемых, сумма не меняется.... с кресла на кресла прыгают то быстро, а город разваливается...
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X
48 минут назад
Ну вот и всё.......
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Русский
51 минуту назад
Взгляд из 90-х... Щас дело пойдёт...
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Угу
51 минуту назад
Как смешно, от перестановки мест...
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Тасуют колоду
сегодня, 10:15
Зачем нам эта информация ?
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