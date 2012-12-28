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485
59 минут назад
3

К новогодним праздникам трамвай не повезет липчан через Октябрьский мост

Источник в мэрии уверен, что пауза в выполнении трамвайной концессии закончится в следующем году: компания «Мовиста» нашла источник финансирования.

И в прошлом году и в этом компания «Мовиста», которая по концессии модернизирует в Липецке трамвайную сеть, обещала, что к этим новогодним праздникам трамвай вновь поедет с правого берега реки на левый через Октябрьский мост. Но этого не случится: «единичка» не поедет по этому маршруту из-за того, что у липецкой «дочки» концессионера закончились деньги.

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— Фактически подрядчик компании ушел в отпуск. Когда он возобновит работы, неизвестно, — сообщил GOROD48 источник, имеющий отношение к реализации концессии.

Другой наш источник, в мэрии Липецка, был более оптимистичен. По его словам, работы на брошенных объектах возобновятся уже после новогодних праздников. А «Мовиста» нашла источники финансирования на следующий год:

— А что вы хотели увидеть, если с 2023 года, когда концессионер приступил к работам в Липецке, ключевая ставка Центробанка прыгала как пульс у больного лихорадкой? В июне 2023 года Центробанк повысил ее до 8,5%, в августе — до 12%, в декабре — до 16%. В этом году она выросла до 21%. А от нее пляшет цена кредитов банков, финансирующих концессию. Но вроде бы, слава Богу, проблема разрешилась.

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31 декабря 2025 года, кстати, определен как срок окончания работы для концессионера. Очевидно, что он не справится с заявленными обязательствами. Но, возможно, «Мовиста» подпишет допсоглашения с концедентами (правительством области и администрацией Липецка) и завершит хотя бы начатое. Ведь то, что видят горожане сегодня, соответствует пословице: «Ломать — не строить». Разобрали старые пути быстро, но с мест работ, с улиц Московской, Циолковского, Терешковой, с подходов к Октябрьскому мосту даже не вывезли ни старые шпалы, ни рельсы.

Если говорить об актуальных цифрах, то на начало октября, когда работы остановились, по маршруту «единички» — от проспекта Победы и от улицы Краснозаводской — работы по демонтажу были выполнены на 55%, по строительству новых путей — на 21%. Как раз по этой причине трамвай и не повезет пассажиров от остановки «Полиграфический комплекс» до остановки «Улица Чехова» через Октябрьский мост. На котором, кстати, также необходимо отремонтировать старые пути или концессионеру, или МУП «Горэлектротранспорт».

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В итоге новые вагоны бегают по новым рельсам лишь по укороченному маршруту-«двойке» от трамвайного депо до 21-го микрорайона.

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На развязке улиц Краснозаводской и Металлургов 

Напомним, что по концессии до конца 2025 года в городе должны реконструировать 40,8 километра существующих путей и построить 5,2 километра новой линии от улицы Катукова по улице Стаханова до Воронежского шоссе.
концессия
трамвай
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Комментарии (3)

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Да уж
29 минут назад
Что они не делают,не идут дела.
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Добрый дядя
42 минуты назад
Дорогие Липчане, с Наступающим Новым годом! Здоровья вам и счастья в новом году. А трамвай и к следующему новому году врядли куда поедет денег нет, но вы держитесь.
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Стыд и позор
44 минуты назад
В администрации радостно публикуют "снизили цену контракта с 100 млн до 50 урааааа!" А потом всё делается из веток и изоленты, подход нужно менять и вникать в вопросы, а не заниматься красивыми отчетами.
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