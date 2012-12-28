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Общество
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59 минут назад
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К новогодним праздникам трамвай не повезет липчан через Октябрьский мост
Источник в мэрии уверен, что пауза в выполнении трамвайной концессии закончится в следующем году: компания «Мовиста» нашла источник финансирования.
— Фактически подрядчик компании ушел в отпуск. Когда он возобновит работы, неизвестно, — сообщил GOROD48 источник, имеющий отношение к реализации концессии.
Другой наш источник, в мэрии Липецка, был более оптимистичен. По его словам, работы на брошенных объектах возобновятся уже после новогодних праздников. А «Мовиста» нашла источники финансирования на следующий год:
— А что вы хотели увидеть, если с 2023 года, когда концессионер приступил к работам в Липецке, ключевая ставка Центробанка прыгала как пульс у больного лихорадкой? В июне 2023 года Центробанк повысил ее до 8,5%, в августе — до 12%, в декабре — до 16%. В этом году она выросла до 21%. А от нее пляшет цена кредитов банков, финансирующих концессию. Но вроде бы, слава Богу, проблема разрешилась.
31 декабря 2025 года, кстати, определен как срок окончания работы для концессионера. Очевидно, что он не справится с заявленными обязательствами. Но, возможно, «Мовиста» подпишет допсоглашения с концедентами (правительством области и администрацией Липецка) и завершит хотя бы начатое. Ведь то, что видят горожане сегодня, соответствует пословице: «Ломать — не строить». Разобрали старые пути быстро, но с мест работ, с улиц Московской, Циолковского, Терешковой, с подходов к Октябрьскому мосту даже не вывезли ни старые шпалы, ни рельсы.
Если говорить об актуальных цифрах, то на начало октября, когда работы остановились, по маршруту «единички» — от проспекта Победы и от улицы Краснозаводской — работы по демонтажу были выполнены на 55%, по строительству новых путей — на 21%. Как раз по этой причине трамвай и не повезет пассажиров от остановки «Полиграфический комплекс» до остановки «Улица Чехова» через Октябрьский мост. На котором, кстати, также необходимо отремонтировать старые пути или концессионеру, или МУП «Горэлектротранспорт».
В итоге новые вагоны бегают по новым рельсам лишь по укороченному маршруту-«двойке» от трамвайного депо до 21-го микрорайона.
На развязке улиц Краснозаводской и Металлургов
Напомним, что по концессии до конца 2025 года в городе должны реконструировать 40,8 километра существующих путей и построить 5,2 километра новой линии от улицы Катукова по улице Стаханова до Воронежского шоссе.
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