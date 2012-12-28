Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Одинокая ельчанка выдумала третьего ребёнка и получила пособия более чем на 460 тысяч рублей
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
Индустрия выстраивает партнерство: строителям и производственникам помогают найти друг друга
Общество
894
сегодня, 10:17
5
Из Липецка до конца года по контракту вывезут 21,1 тысячи тонн мусора
В управлении главного смотрителя определились с подрядчиком.
За вывоз кубометра мусора компания запросила 1 950 рублей — вдвое меньше, чем один из участников конкурса с самым высоким ценовым предложением. Получается, что к концу года из Липецка исполнитель работ вывезет 21 106 тонн хлама. Конкретные адреса, откуда будут вывозить мусор, определит заказчик. Одна локация известна точно — существующая десятилетиями самая большая несанкционированная свалка в городе в районе улиц Волгоградской и Флерова в промзоне района Тракторного.
2
0
0
0
8
Комментарии (5)