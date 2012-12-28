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сегодня, 10:17
5

Из Липецка до конца года по контракту вывезут 21,1 тысячи тонн мусора

В управлении главного смотрителя определились с подрядчиком.

Сразу четыре организации боролись в Липецке за право ликвидации несанкционированных свалок на объявленном управлением главного смотрителя конкурсе с начальной ценой контракта в 41 157 000 рублей. Подрядчиком в итоге была определена компания «Промстройсервис», которая хорошо себя зарекомендовала на подобных работах ранее.

За вывоз кубометра мусора компания запросила 1 950 рублей — вдвое меньше, чем один из участников конкурса с самым высоким ценовым предложением. Получается, что к концу года из Липецка исполнитель работ вывезет 21 106 тонн хлама. Конкретные адреса, откуда будут вывозить мусор, определит заказчик. Одна локация известна точно — существующая десятилетиями самая большая несанкционированная свалка в городе в районе улиц Волгоградской и Флерова в промзоне района Тракторного.
благоустройство
мусор
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Точно
33 минуты назад
Весь город в камерах , а кто привозил и сваливал мусор загадка. Наверно опять собаки
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Мальчиш-плохиш
сегодня, 12:13
А куда вывезут,в воронежскую обл.?
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Житель
сегодня, 11:23
М-он Европейский за Кривенкова 35 . Бардак полнейший , позор!!!!
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ул.Верхняя
сегодня, 11:00
Пусть не забудут и про свалку на ул. Верхняя, на ликвидацию которой имеется постановление суда с 2019 года.
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сегодня, 10:30
И кто всё завалил мусором? Ох уж эта неизвестность.
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