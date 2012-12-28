Из Липецка до конца года по контракту вывезут 21,1 тысячи тонн мусора

В управлении главного смотрителя определились с подрядчиком.

Сразу четыре организации боролись в Липецке за право ликвидации несанкционированных свалок на объявленном управлением главного смотрителя конкурсе с начальной ценой контракта в 41 157 000 рублей. Подрядчиком в итоге была определена компания «Промстройсервис», которая хорошо себя зарекомендовала на подобных работах ранее.За вывоз кубометра мусора компания запросила 1 950 рублей — вдвое меньше, чем один из участников конкурса с самым высоким ценовым предложением. Получается, что к концу года из Липецка исполнитель работ вывезет 21 106 тонн хлама. Конкретные адреса, откуда будут вывозить мусор, определит заказчик. Одна локация известна точно — существующая десятилетиями самая большая несанкционированная свалка в городе в районе улиц Волгоградской и Флерова в промзоне района Тракторного.