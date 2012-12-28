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сегодня, 10:12
3

33-летняя украинка попалась в Ельце с героином

В трёх изъятых женщины свертках было 1,2 грамма наркотической смеси.

Елецкий городской суд приговорил 33-летнюю уроженку города Мелитополь Запорожской области Украины к одному году четырём месяцам ограничения свободы за приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ).

На одной из улиц Ельца женщина забрала три свертка, в которых было 1,2 грамма наркотической смеси, с героином в составе, и попалась полицейским.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, женщина полностью признала вину, от дачи показаний отказалась. Помимо ограничения свободы, в связи с установленной зависимостью от опиоидов на неё была возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
наркотики
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Такса глубоководная.
сегодня, 11:45
Ещё их нам не хватало.
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Угу
сегодня, 11:19
Так мы ее еще и лечить должны за налоги...
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житель
сегодня, 10:36
у меня одноклассник парень хороший стал по слуху наркоманом давно это было, беда, наркомания это беда для семьи, а парень был хорошим еще до школы с ним был знаком. кто его подвел под это, кто предложил?
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