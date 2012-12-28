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сегодня, 10:12
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33-летняя украинка попалась в Ельце с героином
В трёх изъятых женщины свертках было 1,2 грамма наркотической смеси.
На одной из улиц Ельца женщина забрала три свертка, в которых было 1,2 грамма наркотической смеси, с героином в составе, и попалась полицейским.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, женщина полностью признала вину, от дачи показаний отказалась. Помимо ограничения свободы, в связи с установленной зависимостью от опиоидов на неё была возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
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