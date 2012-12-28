33-летняя украинка попалась в Ельце с героином

В трёх изъятых женщины свертках было 1,2 грамма наркотической смеси.

Елецкий городской суд приговорил 33-летнюю уроженку города Мелитополь Запорожской области Украины к одному году четырём месяцам ограничения свободы за приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ).На одной из улиц Ельца женщина забрала три свертка, в которых было 1,2 грамма наркотической смеси, с героином в составе, и попалась полицейским.Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, женщина полностью признала вину, от дачи показаний отказалась. Помимо ограничения свободы, в связи с установленной зависимостью от опиоидов на неё была возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.