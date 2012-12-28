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Общество
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сегодня, 11:51
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Михаил Маринин: из спорта в советники
Стало известно какую должность получил в правительстве области бывший начальник управления спорта.
Напомним, об отставке Маринина с должности начальника областного управления физкультуры и спорта стало известно вечером 4 марта. Его в кресле начальника управления заменила министр молодежной политики Ксения Казакова.
Михаилу Маринину 39 лет. Он закончил ЛГТУ по специальности «менеджмент организации». После службы в армии работал заместителем руководителя, а затем руководителем инженерного центра ЛТК «Свободный сокол». Был директором МБУ «Спортивная школа №4» Липецка, председателем Липецкой областной федерации шахмат. 25 марта 2019 года возглавил управление физической культуры и спорта сначала с приставкой и.о., а потом и без нее.
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