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Общество
1600
сегодня, 11:51
24

Михаил Маринин: из спорта в советники

Стало известно какую должность получил в правительстве области бывший начальник управления спорта.

Экс начальник управления физической культуры Михаил Маринин назначен советником первого заместителя губернатора Александра Рябченко.

Напомним, об отставке Маринина с должности начальника областного управления физкультуры и спорта стало известно вечером 4 марта. Его в кресле начальника управления заменила министр молодежной политики Ксения Казакова. 

Михаилу Маринину 39 лет. Он закончил ЛГТУ по специальности «менеджмент организации». После службы в армии работал заместителем руководителя, а затем руководителем инженерного центра ЛТК «Свободный сокол». Был директором МБУ «Спортивная школа №4» Липецка,   председателем Липецкой областной федерации шахмат.  25 марта 2019 года  возглавил управление физической культуры и спорта сначала с приставкой и.о., а потом и без нее.

Михаил Маринин
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
Михаил
4 минуты назад
Всё равно работать не буду, что вы пристали.
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Гость
37 минут назад
Как спорт убили, так и остались одни шахматы, хотя одноимённую остановку,, Шахматный клуб,, переименовали в ,, Торговую площадь. Однако...
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реалист
52 минуты назад
это как старший помощник младшего повара
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ХХХ
сегодня, 13:40
Куда губер смотрит? Кого он там нанимает? Что за театр клоунов? Один другого лучше... Меняются друг с другом местами по кругу....Пусть после работы меняются в своём кружке,а это администрация города.....)))) А почему закон приняли о возможности увольнять мэра? Потому что он нормальный мужик? И не ходит в ваш кружок?
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ГТО
сегодня, 13:33
только упитанные мужчины могут возглавлять управление физической культуры
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Воздушное Метро Пипецка
сегодня, 13:31
Всем советникам всех замов с Соборной Горы советуем ездить не бесплатно с Замами.
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Добрый дядя
сегодня, 13:14
Заместитель без советника не тянет, гоните обоих
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Угу
сегодня, 13:10
А сколько раз он может отжаться???
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прапор
54 минуты назад
может нажраться вы хотели спросить
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Гертруда Блинова
сегодня, 13:07
Лицо спортсмена вселяет доверие.
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Ржу не могу
сегодня, 13:06
Здравый хоть один есть в этой администрации?
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