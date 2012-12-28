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сегодня, 10:30
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32 ельчанина судились с управляющей компанией из-за неисправного общедомового прибора учета тепловой энергии

Но безуспешно: суд не поддержал требование к управляющей компании о защите прав потребителей.

Елецкий городской суд рассмотрел иск жильца к управляющей компании — ООО «Гарант-Сервис» о защите прав потребителей. Претензии ельчанина, к заявлению которого присоединился ещё 31 человек, связаны с работой общедомового прибора учета тепловой энергии, который с декабря 2022 года начал работать с превышением пределов допустимой погрешности расходометров жидкости. Собственники обращались в УК с требованием произвести замену неисправных комплектующих узла учета тепла за счет средств текущего ремонта, однако ремонта так и не дождались.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жилец дома настаивал, что УК нарушила установленные сроки оказания услуг по замене неисправных комплектующих узла учета тепла за счет средств текущего ремонта и просил взыскать с в пользу собственников неустойку, штраф, компенсацию морального вреда — всего около 800 тысяч рублей и обязать произвести замену неисправного общедомового прибора учета тепла.

В суде выяснилось, что приборы учета тепловой энергии не пригодны к применению, что явилось основанием для составления акта МУП города Ельца, и жильцам дома даже был произведен перерасчет в сторону уменьшения размера оплаты.

Но выявили и другое — что узел учета тепловой энергии размещен в подвале в изолированном помещении, самовольно оборудованном для хранения личных вещей одним из собственников. Доступ туда имеет УК и собственники квартиры. Но в то же время это помещение не соответствует нормам действующего законодательства и параметрам, а также отсутствует техническая возможность произвести замену неисправных элементов прибора учета тепловой энергии.

Поэтому суд пришел к выводу об отсутствии в действиях УК нарушений прав и интересов потребителей, поэтому в удовлетворении иска было отказано.
ЖКХ
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Комментарии (5)

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Сергей
сегодня, 13:23
А Управление ЖКХ Липецка предлагает менять УК в случае неисполнения ими обязанностей по содержанию жилья. УК нельзя ни поменять, ни заставить работать. Законодательно никак! Только в проектах на бумаге.
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ЛТЗ
сегодня, 11:58
У меня просто нет слов! Как это, что это? Это просто издевательство над людьми и здравым смыслом. Установить узел учета была техническая возможность, а произвести ремонт, вдруг отсутствует.
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Harrison
сегодня, 11:40
А следствие проводилось по поводу самовольного захвата помещения? Личность захватчика установлена? Или это оставленные вещи сантехника, службы эксплуатации? Судья, выясняйте!
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Житель
сегодня, 11:23
"Но в то же время это помещение не соответствует нормам действующего законодательства и параметрам, " - каким нормам, каким параметрам, по какой причине не соответствует? Если узел учета там расположен по проекту, то как он не соответствует? Самовольно занял жилец, заставил личными вещами - ну выгоните его с приставами и замок поменяйте. Короче больше вопросов, чем ответов в чем там проблема.
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Клава
сегодня, 11:41
100% Мутные какие то выводы- одна недосказанность..
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