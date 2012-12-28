Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Общество
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сегодня, 10:30
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32 ельчанина судились с управляющей компанией из-за неисправного общедомового прибора учета тепловой энергии
Но безуспешно: суд не поддержал требование к управляющей компании о защите прав потребителей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жилец дома настаивал, что УК нарушила установленные сроки оказания услуг по замене неисправных комплектующих узла учета тепла за счет средств текущего ремонта и просил взыскать с в пользу собственников неустойку, штраф, компенсацию морального вреда — всего около 800 тысяч рублей и обязать произвести замену неисправного общедомового прибора учета тепла.
В суде выяснилось, что приборы учета тепловой энергии не пригодны к применению, что явилось основанием для составления акта МУП города Ельца, и жильцам дома даже был произведен перерасчет в сторону уменьшения размера оплаты.
Но выявили и другое — что узел учета тепловой энергии размещен в подвале в изолированном помещении, самовольно оборудованном для хранения личных вещей одним из собственников. Доступ туда имеет УК и собственники квартиры. Но в то же время это помещение не соответствует нормам действующего законодательства и параметрам, а также отсутствует техническая возможность произвести замену неисправных элементов прибора учета тепловой энергии.
Поэтому суд пришел к выводу об отсутствии в действиях УК нарушений прав и интересов потребителей, поэтому в удовлетворении иска было отказано.
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