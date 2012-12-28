Основной этап «Лыжни России» стартовал

В полдень начались гонки на 5 и 10 км.

В забеге принимают участие около 3 тысяч человек.





Фото управления по физкультуре и спорту правительства Липецкой области



В 12:00 в окрестностях села Ленина прозвучал выстрел из стартового пистолета, возвестивший о старте на двух главных дистанциях XLIII открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Участники на выбор пробегут 5 или 10 км.Первыми в даль умчались бывшие и действующие воспитанники липецкой спортивной школы №7 – главные фавориты соревнований.Далеко не для каждого участника цель – только победа. Многие прододят ежегодную дистанцию «для себя», чтобы держаться в тонусе и проверять спортивную форму.Для всех участников ещё утром проложили лыжный круг в 2,5 км – участникам самого длинного забега этот круг придётся преодолеть четырежды.