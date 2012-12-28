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Спорт
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сегодня, 12:00
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Основной этап «Лыжни России» стартовал
В полдень начались гонки на 5 и 10 км.
Первыми в даль умчались бывшие и действующие воспитанники липецкой спортивной школы №7 – главные фавориты соревнований.
Далеко не для каждого участника цель – только победа. Многие прододят ежегодную дистанцию «для себя», чтобы держаться в тонусе и проверять спортивную форму.
Для всех участников ещё утром проложили лыжный круг в 2,5 км – участникам самого длинного забега этот круг придётся преодолеть четырежды.
В забеге принимают участие около 3 тысяч человек.
Фото управления по физкультуре и спорту правительства Липецкой области
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