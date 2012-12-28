Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить
Общество
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
В «нехорошей» квартире с видом на центр Липецка нашли ребенка
Общество
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
40-летний липчанин переписывался от имени бывшей жены с её знакомыми
Происшествия
Липецкая вечЁрка: любовь до смерти, вонь в городе и богатырь родился
Общество
В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана
Общество
Читать все
Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели
Происшествия
Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот
Происшествия
В Ельце будут судить водителя, сбившего несовершеннолетнего пешехода
Происшествия
Основной этап «Лыжни России» стартовал
Спорт
«Лыжня России»: без особого ажиотажа, но праздник в разгаре
Спорт
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
На «8-е Марта» липчанка сломала руку в пригородном автобусе
Происшествия
Выходные в Липецке: День защитника Отечества, народные гулянья, «Лыжня России»
Общество
Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить
Общество
Читать все
Спорт
586
сегодня, 12:00
9

Основной этап «Лыжни России» стартовал

В полдень начались гонки на 5 и 10 км.

В 12:00 в окрестностях села Ленина прозвучал выстрел из стартового пистолета, возвестивший о старте на двух главных дистанциях XLIII открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Участники на выбор пробегут 5 или 10 км.

Первыми в даль умчались бывшие и действующие воспитанники липецкой спортивной школы №7 – главные фавориты соревнований.

Далеко не для каждого участника цель – только победа. Многие прододят ежегодную дистанцию «для себя», чтобы держаться в тонусе и проверять спортивную форму.

Для всех участников ещё утром проложили лыжный круг в 2,5 км – участникам самого длинного забега этот круг придётся преодолеть четырежды.

В забеге принимают участие около 3 тысяч человек.

Фото управления по физкультуре и спорту правительства Липецкой области
"Лыжня России"
массовая гонка
5
0
0
5
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Притом
8 минут назад
Липецк же не какая то там Лиаепая, что бы по улицам центра по асфальту на лыжах бегать.
Ответить
из села Ленина
11 минут назад
пеши есчо
Ответить
Цивилизованных?
26 минут назад
А при чём тут Липецк?
Ответить
омсквич
сегодня, 12:38
А почему не в городе по центральным улицам в пятницу вечером ?
Ответить
Ответ
44 минуты назад
Потому что никто в цивилизованных странах по центральным улицам в пятницу вечером на лыжах не бегает.
Ответить
Интересному
сегодня, 12:38
А что, у нас когда-то перекрывали прям все дороги?
Ответить
Костья
сегодня, 12:33
Надеюсь сегодня обойду того восьмилетнего парня,что обогнал меня прошлый раз.
Ответить
Костья
сегодня, 12:27
Я больше все боялся,что в меня попадут из стартового пистолета,как в прошлый раз.Хотя благодаря заряженной соли тогда я пришел вторым.
Ответить
Интересно
сегодня, 12:25
Неужели не стали городские дороги перекрывать как всегда? Чудеса!
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить