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Общество
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44 минуты назад
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В мэрии прислушались к мнению горожан о строительстве в Военном городке
Но окончательное решение примет министерство строительства и архитектуры Липецкой области.
Эти возражения были предложены во время общественных обсуждений будущего строительства. Первое из них касается транспортной доступности городка — в нем всего один выезд, и жители района опасаются автомобильного коллапса. В мэрии пообещали учесть это возражение на стадии проектно-сметной документации, а также при разработке и согласовании Проекта организации дорожного движения.
В проектно-сметной документации чиновники пообещали учесть опасения горожан за целостность своих домов во время вбивания свай, кроме того будут учтены возможные проблемы с уплотнением существующей застройки и нарушением норм инсоляции.
Тревогу у жителей городка вызывает и возможная переполненность детских садов и школ. В мэрии пояснили, что «размещение школы и детского сада на указанную территорию предусмотрено документацией по планировке территории». А по поводу опасения об увеличении нагрузки на поликлинику сообщили только, что это мнение «целесообразно к учету».
Выводы по результатам общественных обсуждений мэрия направит в министерство строительства и архитектуры Липецкой области, которое и должно принять окончательное решение — давать разрешение на строительство или нет.
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