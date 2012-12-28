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44 минуты назад
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В мэрии прислушались к мнению горожан о строительстве в Военном городке

Но окончательное решение примет министерство строительства и архитектуры Липецкой области.

В мэрии Липецка решили, что сразу несколько возражений горожан по поводу возможного строительства двух 25-этажных домов на месте снесенной бани в Военном городке, целесообразны к учету.

Эти возражения были предложены во время общественных обсуждений будущего строительства. Первое из них касается транспортной доступности городка — в нем всего один выезд, и жители района опасаются автомобильного коллапса. В мэрии пообещали учесть это возражение на стадии проектно-сметной документации, а также при разработке и согласовании Проекта организации дорожного движения.

В проектно-сметной документации чиновники пообещали учесть опасения горожан за целостность своих домов во время вбивания свай, кроме того будут учтены возможные проблемы с уплотнением существующей застройки и нарушением норм инсоляции.

Тревогу у жителей городка вызывает и возможная переполненность детских садов и школ. В мэрии пояснили, что «размещение школы и детского сада на указанную территорию предусмотрено документацией по планировке территории». А по поводу опасения об увеличении нагрузки на поликлинику сообщили только, что это мнение «целесообразно к учету».

Выводы по результатам общественных обсуждений мэрия направит в министерство строительства и архитектуры Липецкой области, которое и должно принять окончательное решение — давать разрешение на строительство или нет.
строительство
Военный городок
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Прислушались
1 минуту назад
Теперь вместо 3 корпусов по 30 этажей , будет 5 и 50 , соответственно.
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смехопанорама
2 минуты назад
Общественные обсуждения исключительно в письмах.
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Гость
4 минуты назад
Просто пошутили по поводу мнения
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У власти без ума
10 минут назад
Пора расселять в деревни,а то с голоду помрёте,а Вы всё наоборот делаете.Да и в случай войны легче выжить.Создавайте работу,стройте дома на селе,и будет всем счастье.
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У власти без ума
11 минут назад
Пора расселять в деревни,а то с голоду помрёте,а Вы всё наоборот делаете.Да и в случай войны легче выжить.Создавайте работу,стройте дома на селе,и будет всем счастье.
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Викторм
11 минут назад
Ну понятно. Прислушались они.... И вчитались. А потом все эти жалобы используют по назначению. Временщики. Там же сети всё это не выдержат! Какие 25 этажей?!
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inформат
22 минуты назад
К мнению горожан?! Смешно!
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летчик
25 минут назад
прощай военный городок
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Кент
26 минут назад
Высотке-быть!!!! Малоимущим нужно жилье!!!!! Даешь!!!!
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ГКМ
26 минут назад
Прислушались и постоят 35-этажные.
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