27-летнюю беременную ельчанку осудили за наркотики

У женщины уже есть ребёнок, а сейчас она беременна вторым.

Ельчанку осудили за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере (по части первой 228 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина в мессенджере «Телеграм» выбрала наркотики и перевела за них продавцу 3200 рублей, после чего получила электронное сообщение с фотографией и координатами места закладки. Там она подняла пакетик с наркотической виде смесью массой 0,66 грамма, содержащей в своем составе α-пирролидиновалерофенон — производное N-метилэфедрона. Но сразу после этого её задержали полицейские.При вынесении приговора смягчающими обстоятельствами стали наличие малолетнего ребенка и беременность подсудимой. В результате молодой матери назначили год ограничения свободы. Кроме того, на неё возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.