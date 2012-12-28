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Происшествия
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37 минут назад
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27-летнюю беременную ельчанку осудили за наркотики
У женщины уже есть ребёнок, а сейчас она беременна вторым.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина в мессенджере «Телеграм» выбрала наркотики и перевела за них продавцу 3200 рублей, после чего получила электронное сообщение с фотографией и координатами места закладки. Там она подняла пакетик с наркотической виде смесью массой 0,66 грамма, содержащей в своем составе α-пирролидиновалерофенон — производное N-метилэфедрона. Но сразу после этого её задержали полицейские.
При вынесении приговора смягчающими обстоятельствами стали наличие малолетнего ребенка и беременность подсудимой. В результате молодой матери назначили год ограничения свободы. Кроме того, на неё возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
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