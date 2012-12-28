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228
37 минут назад
3

27-летнюю беременную ельчанку осудили за наркотики

У женщины уже есть ребёнок, а сейчас она беременна вторым.

Ельчанку осудили за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере (по части первой 228 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина в мессенджере «Телеграм» выбрала наркотики и перевела за них продавцу 3200 рублей, после чего получила электронное сообщение с фотографией и координатами места закладки. Там она подняла пакетик с наркотической виде смесью массой 0,66 грамма, содержащей в своем составе α-пирролидиновалерофенон — производное N-метилэфедрона. Но сразу после этого её задержали полицейские.

При вынесении приговора смягчающими обстоятельствами стали наличие малолетнего ребенка и беременность подсудимой. В результате молодой матери назначили год ограничения свободы. Кроме того, на неё возложена обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
наркотики
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Угу
4 минуты назад
Молодец какая, все успела...
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чики поки
16 минут назад
Пасли Телеграм или случайно застукали за поиском закладки?
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Лиза
19 минут назад
А ребёнка оставили с матерью-наркоманкой?
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