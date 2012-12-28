Попросил подвезти и угнал машину: пенсионера оставили без «Запорожца»

Но угонщик попал в ДТП, после чего бросил автомобиль.

В Добровском округе 35-летнего ранее судимого липчанина арестовали по подозрению в угоне автомобиля «ЗАЗ» у 78-летнего пенсионера.«Днём 6 февраля к потерпевшему обратился мужчина, который попросил довезти его до соседнего села. Пенсионер попытался отказаться, ссылаясь на то, что у него нет бензина, но незнакомец настаивал и пообещал заправить автомобиль за свой счет. По пути пассажир вел себя агрессивно, и водитель решил обратиться в полицию. Попутчик, разгадав намерения пенсионера, потребовал немедленно остановить автомобиль. Дальнейший путь незнакомец решил продолжить без хозяина автомобиля. Забрав ключи, он уехал, но попал в ДТП, и бросил машину неподалеку от местожительства потерпевшего», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия», максимальная санкция которой — до семи лет лишения свободы.