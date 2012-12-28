Количество жалоб липчан на кибермошенников увеличилось на четверть

Жертвами мошенников начали чаще становиться военнослужащие и их близкие родственники.

В прошлом году жители Липецкой области направили в Банк России около 1400 обращений о работе финансовых организаций. Это на 8% меньше, чем за тот же период 2023 года.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, количество претензий на страховщиков снизилось на 49%. Значительно уменьшилось количество жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус — показателя безаварийного вождения, которые страховые компании используют при расчете стоимости полиса ОСАГО. Снижение таких обращений связано с усилением надзора в сфере страхования.На работу микрофинансовых организаций липчане жаловались реже на 30%. Сократилось число претензий на навязывание дополнительных платных услуг, несогласие с условиями заключенного договора и взимание комиссий. Это связано с тем, что законодательство в области микрофинансовыз организаций совершенствуется, уровень защиты прав потребителей финансовых услуг вырос.При этом количество заявлений о работе банков увеличилось на 12%. Липчане чаще жаловались на качество обслуживания, возврат денег за допуслуги по потребительскому кредитованию, отказ в проведении операций и блокировку счетов.На четверть стало больше жалоб от банковских клиентов на действия кибермошенников с использованием психологических уловок. Аферисты разработали и внедрили новые схемы обмана. Например, злоумышленники стали использовать нейросети для создания фальшивых аудио- и видеосообщений, чтобы украсть чужие деньги. Кроме того, в мошеннических ловушках начали чаще оказываться военнослужащие и их близкие родственники.