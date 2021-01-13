Происшествия
47 минут назад
«Лопатный рыцарь» из Грязей получил штраф в 7 000 рублей
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Участник конфликта из-за парковки признан виновным в побоях.
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Судья Грязинского мирового участка №1 назначила штраф 47-летнему участнику потасовки из-парковки на улице Свободы 28 июня 2020 года. Вечером того дня мужчина бросился с лопатой на молодежную компанию, которая припарковала свою иномарку возле чужого коттеджа. Потасовка попала на видео. Мужчина ударил лопатой и автомобиль «Киа Спектра», и некоторых оппонентов.
- В отношении жителя Липецкой области было рассмотрено дело по ст.6.1.1. КоАП РФ «Побои». Ему назначен штраф в 7 000 рублей. Решение суда оштрафованный мужчина обжаловал в Грязинский городской суд, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. - Кроме того, в производстве мирового судьи находится еще одно дело по побоям. Его рассмотрение отложено из-за болезни фигуранта разбирательства.
Также по данным GOROD48 в отношении «лопатного рыцаря» из Грязей возбуждено уголовное дело из-за умышленного повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений. Следствие вскоре должно передать материалы на рассмотрение в суд.
Напомним, летом в соцсетях появилась запись с моментом конфликта и его пояснениями от пострадавшей стороны. Автор ролика рассказала, как на нее и ее близких напали из-за того, что они оставили машину у чужого дома, так как возле городского пляжа. Вышедший с территории коттеджа полуголый мужчина разбил лопатой припаркованную у его дома чужую машину и напал на нескольких человек. Претензии буйного «лопатного рыцаря» подкрепляла вышедшая из частного дома женщина. Она утверждала, что возмещение ущерба за разбитую иномарку ее мало волнует: «Я готова заплатить. Да ты знаешь, сколько судиться с нами будешь? Ты понимаешь, сколько у меня денег, что он бьет машины тебе на видео?!».
Обе стороны конфликта написали встречные заявления в полицию.
- В отношении жителя Липецкой области было рассмотрено дело по ст.6.1.1. КоАП РФ «Побои». Ему назначен штраф в 7 000 рублей. Решение суда оштрафованный мужчина обжаловал в Грязинский городской суд, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. - Кроме того, в производстве мирового судьи находится еще одно дело по побоям. Его рассмотрение отложено из-за болезни фигуранта разбирательства.
Также по данным GOROD48 в отношении «лопатного рыцаря» из Грязей возбуждено уголовное дело из-за умышленного повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений. Следствие вскоре должно передать материалы на рассмотрение в суд.
Напомним, летом в соцсетях появилась запись с моментом конфликта и его пояснениями от пострадавшей стороны. Автор ролика рассказала, как на нее и ее близких напали из-за того, что они оставили машину у чужого дома, так как возле городского пляжа. Вышедший с территории коттеджа полуголый мужчина разбил лопатой припаркованную у его дома чужую машину и напал на нескольких человек. Претензии буйного «лопатного рыцаря» подкрепляла вышедшая из частного дома женщина. Она утверждала, что возмещение ущерба за разбитую иномарку ее мало волнует: «Я готова заплатить. Да ты знаешь, сколько судиться с нами будешь? Ты понимаешь, сколько у меня денег, что он бьет машины тебе на видео?!».
Обе стороны конфликта написали встречные заявления в полицию.
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