Спорные дорожные знаки в Грязях узаконили

До демонтажа так и не дошло.

Ещё 9 июля прокуратура области сообщила о том, что на улице Свободы в Грязях на месте дорожной разборки самостийно установили знаки «Движение запрещено» и их было предписано демонтировать. Но грязинцы удивляются: за окном октябрь, «а знак и ныне там».



Напомним, в частном секторе возле городского пляжа в Грязях 28 июня произошел конфликт из-за неудачно выбранного отдыхающими места для парковки автомобиля у одного из особняков. В итоге, как следует из широко растиражированного в соцсетях видео, владелец коттеджа разбил лопатой припаркованную у его дома чужую машину. После того, как дорожная разборка перешла в правовую плоскость - все ее участники обратились с заявлениями в полицию, - кто-то оперативно установил на улице Свободы дорожные знаки «Движение запрещено».



Но потом оказалось, что эти знаки установлены незаконно.



- Прокуратура района признала их установку незаконной. Знаки должны быть демонтированы. В адрес городской администрации направлено соответствующее представление. Местные органы власти прежде чем устанавливать знаки, должны разработать и утвердить схему организации дорожного движения, - ранее сообщили GOROD48 в прокуратуре области.



Но знаки никуда не делись. Как рассказал GOROD48 прокурор Грязинской межрайонной прокуратуры Михаил Никитин, в ходе установки знаков администрацией просто была нарушена предписанная законом процедура - не было проинформировано население и не были внесены изменения в схему дислокации дорожных знаков, но в период рассмотрения представления прокуратуры все эти упущения были исправлены. Так что теперь знаки стоят законно.