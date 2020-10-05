Общество

53 минуты назад

Спорные дорожные знаки в Грязях узаконили

8 702
#прокуратура
Спорные дорожные знаки в Грязях узаконили

До демонтажа так и не дошло.

Ещё 9 июля прокуратура области сообщила о том, что на улице Свободы в Грязях на месте дорожной разборки самостийно установили знаки «Движение запрещено» и их было предписано демонтировать. Но грязинцы удивляются: за окном октябрь, «а знак и ныне там».

Напомним, в частном секторе возле городского пляжа в Грязях 28 июня произошел конфликт из-за неудачно выбранного отдыхающими места для парковки автомобиля у одного из особняков. В итоге, как следует из широко растиражированного в соцсетях видео, владелец коттеджа разбил лопатой припаркованную у его дома чужую машину. После того, как дорожная разборка перешла в правовую плоскость - все ее участники обратились с заявлениями в полицию, - кто-то оперативно установил на улице Свободы дорожные знаки «Движение запрещено».

Но потом оказалось, что эти знаки установлены незаконно.

- Прокуратура района признала их установку незаконной. Знаки должны быть демонтированы. В адрес городской администрации направлено соответствующее представление. Местные органы власти прежде чем устанавливать знаки, должны разработать и утвердить схему организации дорожного движения, - ранее сообщили GOROD48 в прокуратуре области.

Но знаки никуда не делись. Как рассказал GOROD48 прокурор Грязинской межрайонной прокуратуры Михаил Никитин, в ходе установки знаков администрацией просто была нарушена предписанная законом процедура - не было проинформировано население и не были внесены изменения в схему дислокации дорожных знаков, но в период рассмотрения представления прокуратуры все эти упущения были исправлены. Так что теперь знаки стоят законно.
8 702
#прокуратура

Комментарии (8)

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9

10 минут назад
Т.е. сначала они были установлдены не законно, а прошло время и вдруг стало законно...да...у кого деньги тот и закон.. А нищеброды, как были без прав так и остались
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Стас

16 минут назад
а теперь это для у каждого дома всей улицы машины ставить нельзя или только у спорного?
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Инстраграммчик почИтывать надо !

23 минуты назад
Видящий, ЭТО ЕСТЬ НАШ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Видящий

27 минут назад
Нищебродам объяснили, что у некоторых так много денег, что они не боятся машины на камеру разбивать, и знаки нужные себе ставить и болт класть на общественное мнение. Нищеброды сглотнули и заткнулись.
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евген

30 минут назад
чем обусловлена установка этого знака? дорога ОБЩЕГО пользования есть а кататься по ней нельзя. с какой радости? если это инициатива жильцов то пусть сами за свои деньги дорогу и подъездные пути обслуживают.
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Перри Мейсон

34 минуты назад
Вот и ладушки...
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Инстраграммчик почИтывать надо !

37 минут назад
ТЕБЕ Я ДЕЛАЛ ЗНАКИ , ЧТО У МЕНЯ В ПАКЕТИКЕ РАКИ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Наивная

37 минут назад
Ну и ладушки.
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