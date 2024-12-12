Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг

Трудится третий день подряд в этом году нам ещё не приходилось. Держитесь!

Температура днём составит около нуля градусов, пройдёт мокрый снег.











С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8 Марта, 13, 20/4; Горького, 11, 13, 15, 17.









С 10:00 до конца ремонта цивилизация покинет дома на улицах 3-е сентября, 26; Волгоградской, 3, 4, 8; Ильича, стр. 31а; Коммунистической, 17, 20, 24, 24 вл. 1, 27; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Краснозаводской, 8, 23; Ленинградской, 17 корп. 1, 18, 18 корп. 2; Одоевского, 5; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.







С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской; Брюллова; ул. им. Баумана; Вильямса; Грибоедова; К.Либкхнета; Ковалёва; Куйбышева; Московской, 173; Пархоменко,22 - 44; П.Лумумбы; Радищева; Римского-Корсакова,18а, 22а, 6а, 6е; Сафонова; Свердлова д. 16, 23, 27б, 49а; Стасова, 26 - 40; Сурикова; Энтузиастов; переулков Космического, 3, 36, 4, 4а, 5, 5а; Свободный; Третьякова. В это же время отключат свет в садоводчествах «Сокол-1», «Сокол-2», «Строитель».













Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности их объехать.









Если вы сегодня плохо спали или чувствуете недомогания – всему виной магнитная буря. В первой половине дня они будут она будет особенно сильной – до 3-х баллов. К 15 часам сила геоударов снова снизится до 2 баллов. А ближе к ночи опять поднимется до 3-х.















Накануне астрономы зафиксировали на Солнце семь вспышек класса С.





Альт и фортепиано





Концерт классической музыки ждёт сегодня в 19:00 посетителей зала «Унион» (ул.К. Маркса, 2). Выступят гости из столицы Сергей Полтавский (альт) и Варвара Мягкова (фортепиано) (6+).













В программе произведения Ф. Шуберта, Л. Десятникова, М. Рысанова, П. Карманова, Р. Шумана.

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 17:30 начнётся занятие по фланкировке шашкой (12+).













Фото vk.com







В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) день проведут за более спокойными занятиями. В 12:00 начнётся литературная встреча «Судьба предначертанья», посвященная 230-летию со дня рождения А. С. Грибоедова (6+)

















В ролях: Том Хэнкс, Роберт Райт, Пол Беттани.









Православный и народный календарь





По православному календарю сегодня – День памяти одного из наиболее почитаемых святых – Преподобного Серафима Саровского, родившегося в 1754 году в Курске.







С 24-х лет жил в Саровской пустыни на территории нынешней Нижегородской области, затем построил себе келью в глухом лесу, а в монастырь приходил лишь в воскресные и праздничные дни. Однажды его избили грабители, причинив увечья, из-за чего на иконах святого Серафима изображают сгорбленным, но Святой велел простить обидчиков.















Сегодня в храмах и монастырях России совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят его имя, отмечают свои именины.









Мужчины или женщины





Липецкие мужчины, состоящие в браке или отношениях, убеждены, что их карьера складывается успешнее, чем у «второй половины». Об этом в опросе SuperJob заявили 28% представителей «сильного пола». Признают это только 25% женщин.





18% дам полагают, что именно они успешнее и перспективнее своих мужей и ухажёров. Одинаково успешными в паре считают себя 27% мужчин и 21% женщин.













Любопытно, что мужчины вообще не признавались в отрицательных эмоциях по поводу успешности своих подруг, большинство характеризовали свои эмоции, как нейтральные.



Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 3-е сентября, 30 лет ВЛКСМ, Бехтерева, Верхней, Винницкой, Воронежской 1-й, Гвардейской, Герцена, Гусева, Дачной, Декабристов, Джамбула, Докучаева, Донской, Железнякова, Задорожной, Ильича, Киевской, Кирова, Коммунистической, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Кошевого, Красина, Краснозаводской, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Лазо, Лебедянской, Ленинградской, Матросова, Муравьёва, Никитина, Одесской, Одоевского, Панфилова, Песчаной, Подсобное хозяйство, Пригородной, Профсоюзной, пугачёва, Рыбалко, Севастопольской, Седова, Селекционной, Совхозной, Станционной, Степной, Студенческой, Трубной, Тургенева, Флёрова, Харьковской, Черняховского, Школьной, Шмидта, Чаплыгина, Чехова, в переулках Кочубея, Лесном, Лесном-2, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Парковом, Садовом, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Цветочном.В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов погрузятся во мрак жители улицы Огородной, 18а; улицы Скороходова, 14 в селе Ситовка, а также дома в садоводчестве «Сокол-3».Незаменимое занятие для любителей книг: не всё же только читать о Чапаеве и тарасе Бульбе: надо же и на себе испытать их умения! Занятие ведёт Мария Фесюн.Вам расскажут о трагической судьбе блестящего дипломата, автора бессмертной комедии «Горе от ума» и том, как его имя связано с Липецким краем.Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на просмотр и обсуждение фильма «Тогда. Сейчас. Потом». США, 2024. Драма. Режиссёр Роберт Земекис (16+)Американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.По народному календарю сегодня день Кура и Курки, или Куриный праздник. В этот день принято чистить курятники. Чтобы защитить их от нечистой силы, внутри вешают чёрный камень с дыркой – куриного бога. Детям в этот день дарятновые игрушки — петушки из глины. А если в этот день чёрный петух в возрасте 7 лет вдруг отложит яйцо (!), то из него родится змей Василиск. И всем хана.К карьерному продвижению своего партнёра ревностно относятся лишь 5% дам: «Вся домашняя работа и забота о детях — на мне»; «Я не феминистка, но как можно положительно относиться к неравноправию?!»