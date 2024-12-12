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Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг
Трудится третий день подряд в этом году нам ещё не приходилось. Держитесь!
Температура днём составит около нуля градусов, пройдёт мокрый снег.
Отключение воды
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8 Марта, 13, 20/4; Горького, 11, 13, 15, 17.
С 10:00 до конца ремонта цивилизация покинет дома на улицах 3-е сентября, 26; Волгоградской, 3, 4, 8; Ильича, стр. 31а; Коммунистической, 17, 20, 24, 24 вл. 1, 27; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Краснозаводской, 8, 23; Ленинградской, 17 корп. 1, 18, 18 корп. 2; Одоевского, 5; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской; Брюллова; ул. им. Баумана; Вильямса; Грибоедова; К.Либкхнета; Ковалёва; Куйбышева; Московской, 173; Пархоменко,22 - 44; П.Лумумбы; Радищева; Римского-Корсакова,18а, 22а, 6а, 6е; Сафонова; Свердлова д. 16, 23, 27б, 49а; Стасова, 26 - 40; Сурикова; Энтузиастов; переулков Космического, 3, 36, 4, 4а, 5, 5а; Свободный; Третьякова. В это же время отключат свет в садоводчествах «Сокол-1», «Сокол-2», «Строитель».
Пробки
Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности их объехать.
Если вы сегодня плохо спали или чувствуете недомогания – всему виной магнитная буря. В первой половине дня они будут она будет особенно сильной – до 3-х баллов. К 15 часам сила геоударов снова снизится до 2 баллов. А ближе к ночи опять поднимется до 3-х.
Накануне астрономы зафиксировали на Солнце семь вспышек класса С.
Альт и фортепиано
Концерт классической музыки ждёт сегодня в 19:00 посетителей зала «Унион» (ул.К. Маркса, 2). Выступят гости из столицы Сергей Полтавский (альт) и Варвара Мягкова (фортепиано) (6+).
В программе произведения Ф. Шуберта, Л. Десятникова, М. Рысанова, П. Карманова, Р. Шумана.
Шашкой махать
В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 17:30 начнётся занятие по фланкировке шашкой (12+).
Фото vk.com
«Горе от ума» в Липецке
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) день проведут за более спокойными занятиями. В 12:00 начнётся литературная встреча «Судьба предначертанья», посвященная 230-летию со дня рождения А. С. Грибоедова (6+)
Кино
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на просмотр и обсуждение фильма «Тогда. Сейчас. Потом». США, 2024. Драма. Режиссёр Роберт Земекис (16+)
Американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.
В ролях: Том Хэнкс, Роберт Райт, Пол Беттани.
Православный и народный календарь
По православному календарю сегодня – День памяти одного из наиболее почитаемых святых – Преподобного Серафима Саровского, родившегося в 1754 году в Курске.
С 24-х лет жил в Саровской пустыни на территории нынешней Нижегородской области, затем построил себе келью в глухом лесу, а в монастырь приходил лишь в воскресные и праздничные дни. Однажды его избили грабители, причинив увечья, из-за чего на иконах святого Серафима изображают сгорбленным, но Святой велел простить обидчиков.
Сегодня в храмах и монастырях России совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят его имя, отмечают свои именины.
Мужчины или женщины
Липецкие мужчины, состоящие в браке или отношениях, убеждены, что их карьера складывается успешнее, чем у «второй половины». Об этом в опросе SuperJob заявили 28% представителей «сильного пола». Признают это только 25% женщин.
18% дам полагают, что именно они успешнее и перспективнее своих мужей и ухажёров. Одинаково успешными в паре считают себя 27% мужчин и 21% женщин.
Любопытно, что мужчины вообще не признавались в отрицательных эмоциях по поводу успешности своих подруг, большинство характеризовали свои эмоции, как нейтральные.
Дорогие липчане! Вспомните минувший вечер – новости идут одна за одной. Упускать их не нежно, а следить просто на GOROD48: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова
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