35-летний ельчанин жестоко избил девушку в кафе: она обозвала его чушпаном

Мужчина получил два года колонии-поселения.

35-летний ельчанин получил два года колонии-поселения за избиение девушки в кафе. Мужчина выслушал приговор по пункту «д» части второй статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений, не опасное для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья».Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, эта история произошла в начале января прошлого года в одном из елецких кафе. Используя надуманный и малозначительный повод, мужчина нанес девушке многочисленные удары.По показаниям подсудимого, в первый раз мужчина увидел девушку в клубе в декабре 2023 года, когда она ссорилась с кавалером. Потом он нашёл её в соцсети и завязалась переписка. В какой-то момент девушка поинтересовалась, c кем она общается, и мужчина ответил: при встрече догадаешься. Но девушке это не понравилось и она написала: «Пока, чушпан!». Увидев такое сообщение, мужчина очень сильно расстроился. А потом он встретил девушку в кафе и решил поговорить.Но разговор не задался. Мужчина поинтересовался, узнала ли его девушка, и почему она его оскорбила. На что та ответила: делает, что хочет. Началась ссора. Мужчина испугался, что пьяная девушка может кинуть в него бокалом, и сам пустил в ход кулаки и не только.Девушке он нанёс удар в затылок, схватил за волосы и потянул. Она сначала присела на корточки, а потом упала на левый бок. После этого последовали три удара по спине ногами и по ягодицам. В результате девушке диагностировали закрытый перелом копчикового отростка позвоночника, ссадину на ухе и кровоподтёки на ягодицах.