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Происшествия
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16 минут назад
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35-летний ельчанин жестоко избил девушку в кафе: она обозвала его чушпаном
Мужчина получил два года колонии-поселения.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, эта история произошла в начале января прошлого года в одном из елецких кафе. Используя надуманный и малозначительный повод, мужчина нанес девушке многочисленные удары.
По показаниям подсудимого, в первый раз мужчина увидел девушку в клубе в декабре 2023 года, когда она ссорилась с кавалером. Потом он нашёл её в соцсети и завязалась переписка. В какой-то момент девушка поинтересовалась, c кем она общается, и мужчина ответил: при встрече догадаешься. Но девушке это не понравилось и она написала: «Пока, чушпан!». Увидев такое сообщение, мужчина очень сильно расстроился. А потом он встретил девушку в кафе и решил поговорить.
Но разговор не задался. Мужчина поинтересовался, узнала ли его девушка, и почему она его оскорбила. На что та ответила: делает, что хочет. Началась ссора. Мужчина испугался, что пьяная девушка может кинуть в него бокалом, и сам пустил в ход кулаки и не только.
Девушке он нанёс удар в затылок, схватил за волосы и потянул. Она сначала присела на корточки, а потом упала на левый бок. После этого последовали три удара по спине ногами и по ягодицам. В результате девушке диагностировали закрытый перелом копчикового отростка позвоночника, ссадину на ухе и кровоподтёки на ягодицах.
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