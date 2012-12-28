Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Липчанка Ольга Щеглова не может уже два с половиной года забрать незаконно изъятую приставами «Мазду»
«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе
В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования
Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Общество
416
сегодня, 20:25
1
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Сегодня, 10 января, стало известно о том, что выросла плата за школьное питание, полицейские рассказали о проверке сообщений липчан, которые жаловались на запуск салютов, и горожанка просит у президента Владимрира Путина, чтобы тот помог вернуть ей автомобиль.
Рост цен довольно существенный — в день от 13 рублей (трехразовое питание учащихся 5-9 классов из малоимущих и приемных семей) до 60 рублей (двухразовое питание учащихся 5-11 классов не льготных категорий).
Причина подорожания на поверхности — инфляция. За льготников доплатят из бюджета, за остальных придется раскошелиться родителям.
Тема школьного питания всегда была больной, вот и сейчас комментаторы GOROD48 не смогли сдержаться.
«По плану. Забота о демографии она такая», — заметил Р.
«Меня особенно раздражает какао. Почему не сделать так, чтобы школьники получали его на раздаче по требованию?! Мы носим это какао на дежурстве, подносы гнутся, а его никто не пьет. Потом мы носим и выливаем поднос со стаканами и это очень тяжело». — поделилась впечатлениями о школьном питании Кристина.
«Платили 60 рублей в день, а теперь платить 90. Не хило так прибавили». — подсчитал Родитель.
«Оплата 90 рублей, но качество. Мой ребёнок постоянно говорит, что ничего не ест в столовой. Смысл платить тогда. Дочь училась, питание получше было», — написала Да.
Полицейские проверяют сообщения липчан о запусках салютов и петард во время новогодних праздников. Поступило 17 жалоб.
Областной оперштаб еще в мае 2023 года ввел запрет на использование пиротехнических изделий. Если сигналы подтвердятся, нарушителям грозит наказание от штрафа в 1 000 рублей до ареста на 15 суток.
Новость получила широкий отклик у комментаторов GOROD48.
«Вот же парадокс — на каждом углу перед новым годом ларьки открылись «фейерверки, салюты» — это как понимать, если сделали запрет на использование — то логично и продажу надо было запретить. Не продавали бы — не запускали бы», — не понял гость.
«Интересно, а где ее тогда использовать эту пиротехнику, если не в общественных местах? В квартире у себя? Вы правда верите, что ее для этого массово подают?» — возмутился Житель.
«Малолетние петардисты взрывали петарды рядом с ДК ЛТЗ. Возле фонтана каждый день. До Нового года и после взрывы гремели на весь ЛТЗ!» — доложила Света.
«Приехали бы 31 декабря в 24 часа на Ниженку, штрафов была куча. Какой доход в казну. Расстояние между домами небольшое, соседи выходили на дорогу и стреляли прям над крышами домов. Не соблюдая технику безопасности», — сообщила Жительница.
«Кто на ваши запреты обращает внимание? Как запускали так и запускают, хоть один протокол покажите, их попросту нет!» — не поверил 123.
«Ну, найдут нарушителей, оштрафуют. А продажа фейерверков останется?» — вангует Бабка Первая.
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». — философствует Житель.
«Оштрафуют получается того, кому с соседями не повезло. А других не оштрафуют». — считает Зануда48.
«Какие бдительные в Липецке жители, а может быть просто стукачи?» — считает Ветеран.
Кстати, личности взорвавших петарду 4 января в подъезде дома №11 по улице Клавдии Шаталовой подростков полицейские уже установили. В отношении их родителей составлены административные протоколы по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Липчанка Ольга Щеглова уже два с половиной года не может забрать изъятую приставами «Мазду». Ольга — одна из пострадавших в масштабной афере с хранившимися на штрафстоянке контрагента службы судебных приставов машинами. Несмотря на уголовное дело, автомобиль его владелица до сих пор не получила. Кроме того, неясно в каком состоянии машина.
Терпение у Ольги Щегловой лопнуло, она не выдержала и написала письмо президенту России Владимиру Путину и руководителю Следственного комитата Александру Бастрыкину.
«Ну, а что гражданка хотела? Рука руку моет, мафия и тотальная круговая порука — родимые пятна капитализма, хоть не убили и не покалечили активную гражданку и то ладно». — написал Хех.
«Во дожили! Лихие 90-е и в подметки не годятся сегодняшнему времени». — считает !
«Машина ее не айс! И дело даже не в машине вовсе, а просто нужно хорошенько подумать, кто бы смог так поступить с ней, кто досаждает ей, может быть, тайный поклонник?» — выдал неожиданную версию Липчанин.
Липчанина, живущего на улице Тургенева терроризируют хулиганы. Мужчина уже превратил свой дом в крепость.
Злоумышленники ему намекнули, что гражданин расплачивается за грехи пасынка. Мужчина же не понимает, при чем тут он. Взрослый, к тому же не кровный родственник должен сам решить свои проблемы.
Завтра в Липецке ожидается небольшие мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Так что вполне может быть побит рекорд 2016 года, когда в городе было +4. Уже фантастикой кажется 11 января 1950 года, когда в Липецке было 33 градуса мороза.
И обратите внимание, с понедельника, 13 января, и до окончания работ будет перекрыта второстепенная дорога у областной детской больницы. Энергетики начнут подключать строящийся хирургический корпус детской больницы к теплосетям.
1
1
0
1
0
Комментарии (1)