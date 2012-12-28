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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами

Сегодня, 10 января, стало известно о том, что выросла плата за школьное питание, полицейские рассказали о проверке сообщений липчан, которые жаловались на запуск салютов, и горожанка просит у президента Владимрира Путина, чтобы тот помог вернуть ей автомобиль.

С 1 января  выросла стоимость школьного обеда в Липецке. Из-за праздников родители узнали об этом только сегодня, когда информация появилась в новом электронном дневнике.

Рост цен довольно существенный — в день от 13 рублей (трехразовое питание учащихся 5-9 классов из малоимущих и приемных семей) до 60 рублей (двухразовое питание учащихся 5-11 классов не льготных категорий).

Причина подорожания на поверхности — инфляция. За льготников доплатят из бюджета, за остальных придется раскошелиться родителям.

Тема школьного питания всегда была больной, вот и сейчас комментаторы GOROD48 не смогли сдержаться.  

«По плану. Забота о демографии она такая», — заметил Р.

«Меня особенно раздражает какао. Почему не сделать так, чтобы школьники получали его на раздаче по требованию?! Мы носим это какао на дежурстве, подносы гнутся, а его никто не пьет. Потом мы носим и выливаем поднос со стаканами и это очень тяжело». — поделилась впечатлениями о школьном питании Кристина.

«Платили 60 рублей в день, а теперь платить 90. Не хило так прибавили». — подсчитал Родитель.

«Оплата 90 рублей, но качество. Мой ребёнок постоянно говорит, что ничего не ест в столовой. Смысл платить тогда. Дочь училась, питание получше было», — написала Да.

Полицейские проверяют сообщения липчан о запусках салютов и петард во время новогодних праздников. Поступило 17 жалоб.

Областной оперштаб еще в мае 2023 года ввел запрет на использование пиротехнических изделий. Если сигналы подтвердятся, нарушителям грозит наказание от штрафа в 1 000 рублей до ареста на 15 суток.

Новость получила широкий отклик у комментаторов GOROD48.

«Вот же парадокс — на каждом углу перед новым годом ларьки открылись «фейерверки, салюты» — это как понимать, если сделали запрет на использование — то логично и продажу надо было запретить. Не продавали бы — не запускали бы», — не понял гость.

«Интересно, а где ее тогда использовать эту пиротехнику, если не в общественных местах? В квартире у себя? Вы правда верите, что ее для этого массово подают?» — возмутился Житель.

«Малолетние петардисты взрывали петарды рядом с ДК ЛТЗ. Возле фонтана каждый день. До Нового года и после взрывы гремели на весь ЛТЗ!» — доложила Света.

«Приехали бы 31 декабря в 24 часа на Ниженку, штрафов была куча. Какой доход в казну. Расстояние между домами небольшое, соседи выходили на дорогу и стреляли прям над крышами домов. Не соблюдая технику безопасности», — сообщила Жительница.

«Кто на ваши запреты обращает внимание? Как запускали так и запускают, хоть один протокол покажите, их попросту нет!» — не поверил 123.

«Ну, найдут нарушителей, оштрафуют. А продажа фейерверков останется?» — вангует Бабка Первая.

«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». — философствует Житель.

«Оштрафуют получается того, кому с соседями не повезло. А других не оштрафуют». — считает Зануда48.

«Какие бдительные в Липецке жители, а может быть просто стукачи?» — считает Ветеран.

Кстати, личности взорвавших петарду 4 января в подъезде дома №11 по улице Клавдии Шаталовой подростков полицейские уже установили. В отношении их родителей составлены административные протоколы по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.



Липчанка Ольга Щеглова уже два с половиной года не может забрать изъятую приставами «Мазду». Ольга — одна из пострадавших в масштабной афере с хранившимися на штрафстоянке контрагента службы судебных приставов машинами. Несмотря на уголовное дело, автомобиль его владелица до сих пор не получила. Кроме того, неясно в каком состоянии машина.

Терпение у Ольги Щегловой лопнуло, она не выдержала и  написала письмо президенту России Владимиру Путину и руководителю Следственного комитата Александру Бастрыкину.

«Ну, а что гражданка хотела? Рука руку моет, мафия и тотальная круговая порука — родимые пятна капитализма, хоть не убили и не покалечили активную гражданку и то ладно». — написал Хех.

«Во дожили! Лихие 90-е и в подметки не годятся сегодняшнему времени». — считает !

«Машина ее не айс! И дело даже не в машине вовсе, а просто нужно хорошенько подумать, кто бы смог так поступить с ней, кто досаждает ей, может быть, тайный поклонник?» — выдал неожиданную версию Липчанин.

Липчанина, живущего на улице Тургенева терроризируют хулиганы. Мужчина уже превратил свой дом в крепость.


Злоумышленники ему намекнули, что гражданин расплачивается за грехи пасынка. Мужчина же не понимает, при чем тут он. Взрослый, к тому же не кровный  родственник должен сам решить свои проблемы.  

Завтра в Липецке ожидается небольшие мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Так что вполне может быть побит рекорд 2016 года, когда в городе было +4. Уже фантастикой кажется 11 января 1950 года, когда в Липецке было 33 градуса мороза.

И обратите внимание, с понедельника, 13 января, и до окончания работ будет перекрыта второстепенная дорога у областной детской больницы. Энергетики начнут подключать строящийся хирургический корпус детской больницы к теплосетям.

вечЁрка
школьное питание
салюты
мошенничество
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Комментарии (1)

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