Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами

Сегодня, 10 января, стало известно о том, что выросла плата за школьное питание, полицейские рассказали о проверке сообщений липчан, которые жаловались на запуск салютов, и горожанка просит у президента Владимрира Путина, чтобы тот помог вернуть ей автомобиль.