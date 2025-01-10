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сегодня, 14:57
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«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе

Живущего на улице Тургенева липчанина терроризируют хулиганы.

В редакцию GOROD48 обратился 49-летний Иосиф Данилов. По словам липчанина, вот уже три месяца он живёт в страхе и страдает от хулиганов. Они регулярно разукрашивают забор дома на улице Тургенева и ворота гаража неприличными надписями и «приветами от друзей», при этом найти управу на вредителей невозможно.

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Однажды Иосиф практически поймал злоумышленников с поличным. Но ничего не изменилось — его продолжают терроризировать. Буквально на днях бросили кусок кирпича в окно. К счастью, стекло не разбилось.

Иосиф Данилов несколько раз обращался в полицию и один раз в прокуратуру. Но ситуация не меняется. Мужчина вынужден буквально забаррикадироваться в собственном доме: окна он затянул сетками и закрыл металлическими листами, к двери поставил подпорку на цепи, а по периметру забора разложил средства для самообороны: топор, лом, пилу, камни — чтобы отпугивать нежданных гостей.

— В полиции мне говорят примерно следующее: когда сожгут — тогда и приходите, — сетует Иосиф Данилов.

По словам липчанина, у него врагов и недоброжелателей нет. Но, вероятно, они могут быть у его 30-летнего пасынка, прописанного в доме Иосифа. Правда, пасынок давно там не живёт. О чём его врагам, видимо, неизвестно.

— Однажды я догнал злоумышленников — это были мужчины 25-30 лет. Поинтересовался, за что нас терроризируют. Те ответили, что есть заказ и их действия проплачены: за каждую каракулю на заборе платят чуть ли не 10 000 рублей. И что если ваш сын не отдаст какой-то долг — будут и дальше писать, бить стёкла и могут даже дом сжечь. А ведь у меня не только дом, а ещё и четыре машины! Не знаю — кем там пасынок мой работал и с кем связался… Может, c наркоманами какими. Вроде у него самого есть условный срок. Последний раз в 10 часов вечера мне кричали: «Дядя, выйди!» Я вызвал полицию. Кого-то вроде даже задержали, но потом отпустили. Якобы те парни просто прогуливались. В полицию я много раз обращался, но пока мне только посоветовали: раз такие дела, надо выписать из дома сына… А как я выпишу? У него же дети — два месяца и два года! Мол, правоохранительные органы помочь мне не могут: ведь пока ничего не случилось. А мы уже вторую ночь вообще не спим — дежурим у дома.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту обращения липчанина и порчи имущества отдел полиции №6 проводит проверку. Но там ещё предстоит определить сумму ущерба: с учётом того, что надписи легко закрасить, он может быть незначительным.

Больше в доме пока ничего не сломали, не разбили. Есть ли в написанных на заборе словах оскорбление — ещё должна разобраться экспертиза. А на её результатах порой может сказаться одна пропущенная в слове буква.
хулиганство
конфликт
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Так
сегодня, 20:26
жить нельзя .
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Госья
сегодня, 18:35
Что значит закрасить? Профлист подлежит замене, как на заводе не покрасишь и толщина краски будет другая и износ изделия уже будет другой с учетом способа нанесения. Себе пусть красят, а людям равноценный замен обеспечивают.
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Мудрый
сегодня, 18:21
Можно через Госуслуги или через почту :пишите заказное письмо в СК, всё опишите...
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Госья
сегодня, 18:18
Что значит закрасить? Профлист подлежит замене, как на заводе не покрасишь и толщина краски будет другая и износ изделия уже будет другой с учетом способа нанесения. Себе пусть красят, а людям равноценный замен обеспечивают.
Ответить
обыватель
сегодня, 17:53
мутно все
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Александр Н.
сегодня, 16:38
У нас простой человек беззащитный, одним словом налогоплательщик, только для этого и нужен.
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ссср
2 минуты назад
это точно, простые люди никому не нужны
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Animal planet.
сегодня, 16:06
Здесь вам не там! Вызывали полицию на шкуру собаки,мало того,что приехали через час,так ещё возмущались,и прислали отказ от уголовного дела.
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Викторм
сегодня, 15:24
Тоже самое - через госуслуги обращаться к Бастрыкину. Наши иначе не работают.
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Лиза
сегодня, 15:19
Пасынка можно выписать через суд.
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Цыганский барон
сегодня, 15:19
это разборка липецкая!
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