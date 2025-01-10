13 января будет перекрыта дорога у областной детской больницы

Второстепенная дорога на Московской перекрывается с понедельника: энергетики начнут подключение строящегося хирургического корпуса детской больницы к сетям теплоснабжения.Как сообщает мэрия, дорога у областной детской больницы будет перекрыта до окончания работ.Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.