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Общество
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10.01.2025 11:09

13 января будет перекрыта дорога у областной детской больницы

Второстепенная дорога на Московской перекрывается с понедельника: энергетики начнут подключение строящегося хирургического корпуса детской больницы к сетям теплоснабжения. 

Как сообщает мэрия, дорога у областной детской больницы будет перекрыта до окончания работ.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.
ремонтные работы
дорожное движение
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