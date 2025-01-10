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Общество
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10.01.2025 11:09
13 января будет перекрыта дорога у областной детской больницы
Как сообщает мэрия, дорога у областной детской больницы будет перекрыта до окончания работ.
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.
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