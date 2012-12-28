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Из-за роста расходов на программу «Мой двор» благоустройство 13 общественных пространств перенесли на 2025 год
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сегодня, 16:01

Из-за роста расходов на программу «Мой двор» благоустройство 13 общественных пространств перенесли на 2025 год

К началу зимы мэрия успела обновить 24 двора из 37 запланированных.

К концу ноября по программе «Мой двор»-2024 в Липецке благоустроены 24 территории из 37 запланированных. Почему? Неужели снова провал?

Оказалось, нет. Как рассказали GOROD48 в департаменте развития территории мэрии, работы по приданию нового смысла 13 дворам перенесли на 2025 год из-за изменения системы финансирования муниципальной программы. Если ранее на «Мой двор» каждому избирательному округу выделяли ровно пять миллионов рублей, то летом этого года мэрия с учетом опыта прошлых лет дифференцировала финансирование. В зависимости от размера двора и количества жителей в домах можно получить от 1,5 миллиона до 15 миллионов, рублей.

Как пример — общий двор девятиэтажек №№ 25, 29 и 31 на улице Водопьянова. Его площадь — более 6,5 тысяч кв.м. В домах 14 подъездов. Домам просторно, ведь микрорайон застраивали по концепции времен «холодной войны»: в случае ядерного удара обломки домов не должны были засыпать соседние строения. Конечно, пяти миллионов для было бы мало, чтобы сделать его таким, каким он стал после обновления — с расширением проездов, обустройством 50 новых парковочных мест, сетью пешеходных дорожек, игровыми зонами и спортивной площадкой. Поэтому обустройство двора обошлось втрое дороже. А вот и другой пример: на обновление небольшого двора между домами по Гоголя, 38 и по переулку Балакирева, 1 потратили чуть больше 2,5 млн рублей.

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двор на Стаханова, 30

По словам начальника отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории», куратора программы «Мой двор» Александры Предущенко, летом объем программы с учетом дифференцированного подхода вырос сразу на 92 млн рублей. С учетом процедур согласований проектов с жильцами больших дворов (а там сколько людей, столько и мнений) и самих торгов возникал риск затягивания благоустройства до зимы, что было бы неправильно, если вести речь об обустройстве асфальта и покрытий детских и спортивных площадок. Поэтому департамент перенес работы по благоустройству 13 больших дворов на следующий год.

— Нам все ясно. Проекты есть. Сметы обсчитаны. Жителям, участникам программы, которые по софинансированию оплачивают 1% расходов на благоустройство, направлены гарантийные письма. В феврале нам восстановят предполагаемую сумму расходов на эти 13 дворов, в марте мы проторгуем все контракты. Сроком окончания работ будет 15 июня, — говорит Александра Предущенко.

В этом году по программе «Мой двор»-2024 в Липецке успели благоустроить 24 двора. Также обновили 16 дворов, перешедших из 2023 года, и устранили недочеты еще в 21 дворе, работы в которых были начаты также в прошлом году, который стал кошмарным для департамента развития территории. Напомним, что летом основной подрядчик мэрии, ООО «СУ 1», который должен был за 85 млн рублей заасфальтировать все попавшие в программу дворы и уложить в них плитку, внезапно, без объяснения причин, взял и отказался от своих обязательств! А ведь такие работы — основа основ: только на подготовленные поверхности можно монтировать резиновое покрытие детских и спортивных городков, опоры освещения, ограждение, лавочки, урны. Департамент развития территорий спешно проторговал укладку асфальта и плитки по 21 адресу заново, но это был уже форс-мажор. Пять новых подрядчиков сделали эту работу в октябре-ноябре, а все остальное перенесли на этот год. По согласованию с жителями, благоустройство по остальным 16 адресам программы 2023 года заказчик, МКУ «Центр развития территории», из-за рисков по погодным условиям также перенес на эту весну.

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двор на Желябова, 12 и 12а

Есть у программы «Мой двор» и субъективные причины, которые порой либо тормозят реализацию проектов, либо и вовсе ставят на нем крест. Так, в прошлом году жители трех дворов по разным причинам отказались от участия в ней и эти дворы пришлось заменять другими. В этом году появились новые отказники — в доме №28 по улице Советской. А это — новая волокита.

Александра Предущенко говорит, что жители долго решают, что хотели бы получить от участия в проекте. Пожилым хочется покоя, молодым семьям — детские площадки и побольше парковок у дома. Поиск компромиссов, конечно, затягивает время принятия решений, и, соответственно, удлиняет сроки оформления проектно-сметной документации. Например, жители дома №100 по проспекту Победы внесли в проект благоустройства двора восемь существенных корректировок, домов №13 и №15 по улице Ленина — девять, домов №7/3 и №7/4 по улице Филипченко — 10. Но в мэрии приветствуют отвлеченность горожан в проект. Ведь им потом жить с тем, что получится, беречь красоту и порядок.

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двор на Стаханова, 28 

Но и здесь не без подвоха: зачастую, получив новый двор, жители отказываются принимать его на баланс своего дома! Получается, отвечать за сохранность благоустройства некому, поскольку редкая «управляшка» будет заниматься этим за свой счет. Поэтому в мэрии в этом году изменили подход к передаче обновленных дворов жильцам: теперь акт о приемке нового двора в общедомовое имущества дома МКУ «Центр развития территории» будет подписывать с жителями в феврале, до начала торгов по определению подрядчиков. Это справедливо, это — гарантия обоюдного соблюдения всеми сторонами договора их обязанностей.

Вот еще одна новация этого года: на баланс дома, попавшего в программу «Мой двор», заказчик не будет передавать асфальтированные подъезды к МКД и пешеходные дорожки. Также на баланс дома не попадет уличное освещение — оно останется у производителя работ, МБУ «Липецкгорсвет». В итоге жителям на обслуживание достанутся только такие элементы благоустройства как лавочки, урны, детские и спортивные площадки.
программа «Мой двор»
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