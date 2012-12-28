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В уходящем году в Липецке произошло 444 ДТП
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14 минут назад

В уходящем году в Липецке произошло 444 ДТП

Самые аварийные улицы — магистральные: Гагарина, Космонавтов, Московская и проспект Победы.

С начала года в Липецкой области зарегистрировано 1090 ДТП, в которых 156 человек погибли и 1395 получили травмы. 444 из этих аварий произошло в Липецке, в них 25 человек погибли и 557 пострадали.

— По сравнению с показателями 2023 года, удалось добиться определённой стабилизации ситуация на дорогах. Количество происшествий сократилось практически на 10%, а в абсолютных цифрах — на 107 ДТП. Если говорить о пострадавших — на 177 человек меньше получили ранения, чем в прошлом году. Это снижение на 11%. К сожалению, мы имеем небольшой рост количества погибших — на три человека, а в процентном соотношении — это рост менее чем на 2%. В 2024 году заканчивается реализация нацпроекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги», в рамках которого реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Цель проекта — снижение смертности на дорогах. За точку отсчёта при реализации нацпроекта был принят 2017 год. Если сравнивать количество погибших на дорогах Липецкой области в 2017 и 2024 году, то нам удалось сохранить 83 человеческие жизни,— рассказал врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области полковник полиции Евгений Ржевин, подводя предварительные итоги года.

Наиболее распространенными видами ДТП стали столкновения — это каждая вторая авария, а всего их произошло 477. Также частыми авариями были наезды на пешеходов и съезды с дорог.

115 ДТП совершены пьяными водителями. В этих авариях 37 человек погибли и 153 получили различные травмы. Но второй год подряд по этому виду ДТП наблюдается снижение количества. Правосознание водителей растёт.

Зарегистрировано 147 наездов на пешеходов, в которых погибли 26 и получил травмы 131 человек. По вине самих пешеходов зарегистрировано 86 ДТП, в которых 23 человек погибли и 69 – пострадали.

В 202 ДТП попали дети: восемь детей и 232 получили различные травмы. Большинство погибших были пассажирами.

В уходящем году сотрудники Госавтоинспекции выявили больше миллиона нарушений правил, в том числе 936 тысяч нарушений выявлены при помощи комплексов автоматической фиксации. Камеры в Липецкой области фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, использование ремней безопасности и мобильных телефонов.

Каждое десятое ДТП (а всего 113) произошло на федеральных дорогах. В них 37 человек погибли и 161 получил травмы.

178 ДТП произошло на региональных и местных дорогах — в них 44 человека погибли и 250 были ранены.

725 ДТП случилось в городах и населённых пунктах Липецкой области (в том числе 444 в Липецке).

С начала года 2631 водитель сел за руль пьяным или отказался от медицинского освидетельствования, из них 304 человека совершили такое нарушение повторно. По закону теперь у таких водителей конфискуют автомобили в пользу государства.

Более 10 тысяч водителей выехали на полосы встречного движения — 70 выездов на встречу закончились авариями (на такие ДТП приходится 7% от всех аварий, но именно они самые страшные по тяжести последствий, c 25 погибшими и 124 пострадавшими).

Из-за превышения скорости случилось 198 ДТП, 46 человек погибли и 246 были ранены.

Также было выявлено почти 58 тысяч нарушений требований сигнала светофора, 7,5 тысячи случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам и 5,6 тысячи нарушений правил самими пешеходами.

Перед новогодними праздниками и в во время самих каникул сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме: причём задача — не только выявлять пьяных водителей, но и следить за другими нарушениями — выездами на встречную полосу, перевозкой детей к местам проведения утренников и театральных представлений без удерживающих устройств.
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