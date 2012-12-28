Браконьеры застрелили трех косуль

Животных убили в Усманском, Данковском и Липецком районах. Все охотники задержаны.

В выходные дни сотрудники областного управления по охране объектов животного мира задержали нескольких подозреваемых в браконьерстве: охотники отстрелили трех косуль.«Злоумышленники задержаны в Усманском, Данковском и Липецком районах. В настоящий момент браконьерами занимаются правоохранительные органы», — сообщили в управлении.В Усманском районе случае сотрудники охотнадзора остановили автомобиль «Ниссан Кашкай», в котором находились два человека. При проверке автомобиля был обнаружен незаконно добытый самец косули и оружие. Автомобиль и косуля изъяты полицейскими.Во втором случае три предполагаемых браконьера задержаны у села Никольское Данковского района. Охотоведы вызвали полицейских, которые изъяли три охотничьих ружья, патроны и незаконно добытую косулю.

В Липецком районе сотрудники управления заметили следы незаконной охоты и удаляющийся автомобиль «Субару Форестер». Они проследовали по следам автомобиля и обнаружили его у дома в селе Архангельские Борки. Охотоведы вызвали полицейских, а те нашли во дворе дома убитую косулю и незарегистрированные травматический пистолет с патронами, гладкоствольное ружье, и боеприпасы к нарезному оружию. Проверку проводит ОМВД по Липецкому району.