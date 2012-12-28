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сегодня, 13:14
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Браконьеры застрелили трех косуль

Животных убили в Усманском, Данковском и Липецком районах. Все охотники задержаны.

В выходные дни сотрудники областного управления по охране объектов животного мира задержали нескольких подозреваемых в браконьерстве: охотники отстрелили трех косуль.

«Злоумышленники задержаны в Усманском, Данковском и Липецком районах. В настоящий момент браконьерами занимаются правоохранительные органы», — сообщили в управлении.

В Усманском районе случае сотрудники охотнадзора остановили автомобиль «Ниссан Кашкай», в котором находились два человека. При проверке автомобиля был обнаружен незаконно добытый самец косули и оружие. Автомобиль и косуля изъяты полицейскими.

Во втором случае три предполагаемых браконьера задержаны у села Никольское Данковского района. Охотоведы вызвали полицейских, которые изъяли три охотничьих ружья, патроны и незаконно добытую косулю.

В Липецком районе сотрудники управления заметили следы незаконной охоты и удаляющийся автомобиль «Субару Форестер». Они проследовали по следам автомобиля и обнаружили его у дома в селе Архангельские Борки. Охотоведы вызвали полицейских, а те нашли во дворе дома убитую косулю и незарегистрированные травматический пистолет с патронами, гладкоствольное ружье, и боеприпасы к нарезному оружию. Проверку проводит ОМВД по Липецкому району.


браконьерство
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
добрый ээх
34 минуты назад
на Колыме помню в худые 90е в городе собак не стало, постреляли жрать то нечего было, ели и норма ,нормальные люди не бичи,жизнь просто такая была
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Гость
47 минут назад
Невинные ангелы! Не повезло вам встретиться с этими персонажами…
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Лиза
сегодня, 17:44
Ненавижу охотников, пусть их накажут по всей строгости закона!!! Очень жалко убитых животных...
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Липчанин
сегодня, 17:03
Безнаказанность порождает преступление. Надо наказывать за убийство беззащитных животных соответствующим образом, как за убийство. Тогда будут думать, прежде чем стрелять.
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Кузя
сегодня, 16:43
Бедненькие рагатики
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гостья
сегодня, 15:54
самый страшный зверь на планете-это человек!
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Интересно
сегодня, 15:41
А косули к кому на стол попадут?
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нквд
сегодня, 14:25
Вообще распоясались нужно принимать жесточайшие меры с конфискацией средств незаконной добычи зверя . животным вообще шансов не оставляют и тепловизоры и оптику и снегоходы . миниму нужно давать 10 лет с конфискацией
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Дмитрий
сегодня, 13:48
К браконьерам необходимо применить Закон по всей строгости. Неужели жрать нечего, чтобы вот так поступать, незаконно отстреливая диких животных ?
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Юрий
сегодня, 14:11
Незаконно отстреливают потому что путевку простым смертным никак не взять. Зато у некоторых депутатов по 5 штук. Вышки свои. Егеря прикормленные.
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Да
сегодня, 13:24
Человеческой жестокости нет предела
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