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На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами
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Происшествия
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сегодня, 13:14
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Браконьеры застрелили трех косуль
Животных убили в Усманском, Данковском и Липецком районах. Все охотники задержаны.
«Злоумышленники задержаны в Усманском, Данковском и Липецком районах. В настоящий момент браконьерами занимаются правоохранительные органы», — сообщили в управлении.
В Усманском районе случае сотрудники охотнадзора остановили автомобиль «Ниссан Кашкай», в котором находились два человека. При проверке автомобиля был обнаружен незаконно добытый самец косули и оружие. Автомобиль и косуля изъяты полицейскими.
Во втором случае три предполагаемых браконьера задержаны у села Никольское Данковского района. Охотоведы вызвали полицейских, которые изъяли три охотничьих ружья, патроны и незаконно добытую косулю.
В Липецком районе сотрудники управления заметили следы незаконной охоты и удаляющийся автомобиль «Субару Форестер». Они проследовали по следам автомобиля и обнаружили его у дома в селе Архангельские Борки. Охотоведы вызвали полицейских, а те нашли во дворе дома убитую косулю и незарегистрированные травматический пистолет с патронами, гладкоствольное ружье, и боеприпасы к нарезному оружию. Проверку проводит ОМВД по Липецкому району.
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