Общество
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сегодня, 10:39
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В Липецке начали дорожать куры
Итоги недели: цены.
Корзина из дорогих продуктов подешевела на 77 рублей 61 копейку. Это произошло в основном из-за того, что на Центральном рынке исчезли яйца по 200 рублей, дороже 150 рублей мы не нашли.
Несмотря на удешевление корзин, цены на некоторые продукты нас все равно настораживают. На 10-20 рублей (в разных магазинах) подорожали куры.
На увеличение розничных цен повлиял рост оптовых. При этом аналитики уверяют, что это сезонный рост, и он будет незначительным.
Вторую неделю подряд дорожает капуста.
При этом морковь дешевеет.
Борьба с повышением цен на картофель дала свои результаты. Они снижаются по чуть-чуть каждую неделю. Хотя в одном магазине мы не нашли его и вовсе! В других магазинах все чаще картофель продают в фасованном виде, а на Центральном рынке мы нашли клубни аж по 130 рублей за килограмм.
— У нас все натуральное, поэтому такие цены! — сказала нам продававшая картофель женщина.
Супердешовое сливочное масло, которое по нашей просьбе проверил Роспотребнадзор, включать в свою корзину мы не стали.
Но все же в корзину с дешевыми продуктами мы, скрепя сердце, мы положили другое дешевое сливочное масло — на ценнике стоит пометка «Продукт без заменителя молочного жира».
Проверить качество сливочного масла можно дома. Для этого его придется заморозить, а потом сразу порезать ножом. Натуральное будет скалываться и очень плохо намазываться на хлеб. Еще вариант — растворить кусочек масла в горячей воде. Натуральное растворится полностью, а вода получит мутно-молочный оттенок. Продукт с заменителями молочного жира даст пенку на поверхности. При жарке натуральное масло полностью растворяется, поддельное темнеет и даже может коптить.
Самое дешевое подсолнечное масло, которые мы нашли, 88 рублей за 0,9 литра, продавали с ограничениями — не больше 18 бутылок в одни руки. Если надо больше — придется платить дороже. Хотя, если не перепродавать, вряд ли кому-то надо больше за один раз.
И немного юмора по поводу «усохшей» тары. В Сети появилось предложение о выпуске купюры в 900 рублей. По аналогии с пакетом молока, в котором вместо литра — 900 миллилитров.
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