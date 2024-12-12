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Общество
В Липецкую область возвращается тепло
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сельский детектив – подозреваемый в краже поделился похищенным со своей мамой
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Происшествия
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Общество
1491
сегодня, 10:39
30

В Липецке начали дорожать куры

Итоги недели: цены.

Редкое в последнее время дело, но обе наших корзины подешевели. Та, которую мы собираем из самых дешевых продуктов — на 22 рубля 70 копеек (за счет моркови, картофеля, муки и сливочного масла).



Корзина из дорогих продуктов подешевела на 77 рублей 61 копейку. Это произошло в основном из-за того, что на Центральном рынке исчезли яйца по 200 рублей, дороже 150 рублей мы не нашли.



Несмотря на удешевление корзин, цены на некоторые продукты нас все равно настораживают. На 10-20 рублей (в разных магазинах) подорожали куры.

На увеличение розничных цен повлиял рост оптовых. При этом аналитики уверяют, что это сезонный рост, и он  будет незначительным.

Вторую неделю подряд дорожает капуста.



При этом морковь дешевеет.

Борьба с повышением цен на картофель дала свои результаты. Они снижаются по чуть-чуть каждую неделю. Хотя в одном магазине мы не нашли его и вовсе! В других магазинах все чаще картофель продают в фасованном виде, а на Центральном рынке мы нашли клубни аж по 130 рублей за килограмм.



— У нас все натуральное, поэтому такие цены! — сказала нам продававшая картофель женщина.

Супердешовое сливочное масло, которое по нашей просьбе проверил Роспотребнадзор, включать в свою корзину мы не стали.



Но все же в корзину с дешевыми продуктами мы, скрепя сердце, мы положили другое дешевое сливочное масло — на ценнике стоит пометка «Продукт без заменителя молочного жира».



Проверить качество сливочного масла можно дома. Для этого его придется заморозить, а потом сразу порезать ножом. Натуральное будет скалываться и очень плохо намазываться на хлеб. Еще вариант — растворить кусочек масла в горячей воде. Натуральное растворится полностью, а вода получит мутно-молочный оттенок. Продукт с заменителями молочного жира даст пенку на поверхности. При жарке натуральное масло полностью растворяется, поддельное темнеет и даже может коптить.

Самое дешевое подсолнечное масло, которые мы нашли, 88 рублей за 0,9 литра, продавали с ограничениями — не больше 18 бутылок в одни руки. Если надо больше — придется платить дороже. Хотя, если не перепродавать, вряд ли кому-то надо больше за один раз.



И немного юмора по поводу «усохшей» тары. В Сети появилось предложение о выпуске купюры в 900 рублей. По аналогии с пакетом молока, в котором вместо литра — 900 миллилитров.
цены
дороже/дешевле
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Комментарии (30)

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Сначала новые
Да
16 минут назад
Хорошего мало. Уже какая-то апатия ко всему. Трамваи не ходят, трубы рвутся, продукты дорожают, лекарства вообще уже не купить скоро. В том месяце 6 т на лекарства ушло и ничего особенного не покупали.
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Сельский Кулак
37 минут назад
Пока по придержу картошку,по весне по две спулим.
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менеджОр
сегодня, 13:22
пора загонят в нищету, машин поубавиться. а то парковаться им негде
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не,ну
сегодня, 12:48
Сигареты и бухло тоже дорожает,никто не возмущается.
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Покупатели
сегодня, 12:41
Масло ОЛЕЙНА на днях покупали по 134. Почему покупали, да потому что привыкли к нему.
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Горе
сегодня, 12:18
Не путай туризм и эммиграцию.
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Старый Ворчун
сегодня, 12:18
Касательно заголовка, все время дешевле, а тут вдруг начали дорожать. Странно даже.
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ded
сегодня, 13:23
надо же! какая неожиданность! ))
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Лиза
сегодня, 12:18
Дорожает всё, не только куры. Но наше руководство повышение цен не волнует.
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Цветик
сегодня, 12:13
Крошка сын к отцу пришел И спросила кроха : Была кура по 500 - а сегодня штука !
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да уж
сегодня, 12:02
Для Гора или Горе,уж не знаю как правильно. Ты просто под их погромы не попадал,а то устанешь брать кредиты под 2%
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