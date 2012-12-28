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Общество
414
58 минут назад
6

Масло, яйца, мука, капуста, лук: дорожает все больше продуктов

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами подорожала за неделю на 220 рублей 98 копеек. Выросли в цене: свинина, подсолнечное масло, яйца, мука, рис, вермишель, капуста, лук. Но больше остальных продуктов на стоимости корзины сказалось сливочное масло. Мы решили исключить из корзины супердешевое масло, и ниже расскажем почему.




Зато наша корзина с дорогими продуктами подешевела на 53 рубля 65 копеек. Снизилась цена на карбонад, пшено, картофель и бананы.



До этой недели в нашей дешевой корзине было супердешевое сливочное масло по 128 рублей 90 копеек за полкило. Не включать его у нас не было оснований: на пачке написано — сливочное масло, на ценнике пометка — БЗМЖ (без заменителя молочного жира). Однако сомнения нас глодали и GOROD48 обратился в региональный Роспотребнадзор с просьбой это масло проверить.

В управлении после проверки масла пришли к выводу, что оно не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТ 32261-2013 по физико-химическим показателям и жирно-кислотному составу.

Производителя масла ИП Богачева О. В. Роспотребнадзор проинформировал о нестандартной пищевой продукции для принятия мер по устранению выявленных нарушений. А магазину объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предложив добровольно устранить нарушения.

Добавим, что это масло в магазине мы уже не нашли. Но рядом с пустующим местом лежали другие сорта масла с очень низкой ценой.





Чтобы произвести килограмм сливочного масла требуется не менее 22 литров молока. Закупочная цена литра молока составляет около 40 рублей. То есть только сырье для килограмма масла стоит около 880 рублей, и к этой сумме добавляются расходы маслобойни и торговая наценка. Конечно, надо брать во внимание скидки, наличие собственного молочного стада у пищевых комбинатов, низкую рентабельность и т. д. Всегда есть варианты, но по нашим приблизительным подсчетам, пачка качественного сливочного масла дешевле 200 рублей стоить не может. Хотя в магазинах есть предложения рублей на 50 дешевле.

Молоко, которое вплотную приблизилось к 100 рублям за литр, все чаще продают в упаковках по 0,2 литра. Цена на продукт в такой таре выглядит привлекательнее, но продукта-то всего на чашку!



На Центральном рынке цены на молоко пока не поднимают.

— С Нового года поднимем, пользуйтесь пока! — говорит продавец.

Существенно подорожало подсолнечное масло. Рост цен на него мы заметили уже давно, но в некоторых магазинах, по всей видимости, распродавали остатки, поэтому минимальные цены держались. Похоже, заначки закончились.



Если раньше (когда-то давно) в бутылке был литр, потом 0,9 литра, то теперь производители наливают по 0,87 литра.



Новый ценовой рекорд — десяток самых дорогих яиц на Центральном рынке теперь стоит 200 рублей! Их особенность в том, что яйца двухжелтковые.

Цены на картофель больше не растут. В магазинах килограмм можно купить за 45 рублей 90 копеек. Зато подорожали капуста и лук.





На Центральном рынке цены на овощи не поменяли. Кстати, продавцы овощей переехали в теплый павильон.



Ценообразование на продукты сейчас проверяют прокуратура и ФАС. Например, прокуроратуры Добринского, Тербунского и Чаплыгинского районов потребовали от трех бизнесменов снизить отпускные цены на подсолнечное масло, молоко, овощи, фрукты, греченвую крупу и рис. 

А ФАС России напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед новогодними праздниками. Сетям рекомендовали оперативно сообщать ведомству о повышении отпускных цен. ФАС в свою очередь обещает пресекать выявленные нарушения. 
цены
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Р
6 минут назад
Кто то за что не берётся везде провал
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Игорь
10 минут назад
Это не цены такие- это вы мало зарабатываете!
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Элиот
12 минут назад
Всё идёт по плану!. Мы это уже проходили, в конце прошлого века. Всё дорожало, а как только стало настолько дорого, что его невозможно было купить. То дешёвое пропало из продажи и появились талоны. Конечно талоны больше не повторятся .Будут купоны, это другое
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Ромео
17 минут назад
Апетит приходит во время еды говрят комерсы)))
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Мистер очевидность
25 минут назад
Всё катится в пропасть.....
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Stepanov
51 минуту назад
Куда пропал физраствор? Тот же натрия хлорид не найти ни в одной аптеке. Инфляция — это плохо, но еще хуже дефицит или полная пропажа товаров.
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