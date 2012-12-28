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Липецкая вечЁрка: стрельба по полицейским, ценные покойники и стоит ли продлить время продажи спиртного?
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10 минут назад

Липецкая вечЁрка: стрельба по полицейским, ценные покойники и стоит ли продлить время продажи спиртного?

Сегодня, 10 декабря, стало известно о том, что в микрорайоне «Университетский» стреляли в полицейских, прокуратура начала проверку жалобы на семейственность в сборе информации о покойниках, и GOROD48 спросил мнение липчан о времени продажи алкоголя.

Накануне вечером на улице Бехтеева микрорайоне «Университетский» стреляли в полицейских. По сообщению Следкома, опергруппа прибыла на улицу для следственных действий по делу о квартирной краже, но у дома №5 по Бехтеева полицейские в штатском наткнулись на компанию мужчин.

В полицейских стреляли не менее восьми раз из травматического пистолета с близкого расстояния. Двое оперативников получили ранения головы и тела, они госпитализированы. Нападавших задержали коллеги оперативников. Задержанные ранее судимы за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и побои. Теперь им грозит новый срок по статье  статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

В УФСИН России по Липецкой области тем временем  новый начальник — пока с приставкой врио.



Фото: 48.fsin.gov.ru 

Это 51-летний уроженец Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР Виктор Кислицин. Выпускник Воронежского института ФСИН России. В системе исполнения наказаний работает с 1997 года, до назначения на новую должность являлся заместителем начальника УФСИН России по Липецкой области (по тыловым и финансовым вопросам, капитальному строительству и ремонту).

Михаил Мезин, который возглавлял управление с января 2018 года, вышел на пенсию. В УФСИН его решение называют личным и не связанным с недавним побегом шестерых заключенных из липецкой ИК-2.

«Желание добровольное и с побегом не связано. Мы в это охотно стараемся верить, но не получается». — заметил Васёк.

«Работница центра социальной защиты Добровского района Кристина Смалюга» прислала GOROD48 письмо, в котором описала схему, якобы действующую в Добровском районе.

Она обвинила заместителя директора ОБУ «ЦСЗН по Добровскому району» Наталью Быковских и ее мужа — бывшего начальника МО МВД «Чаплыгинский», а ныне индивидуального предпринимателя Анатолия Быковских, создавшего ритуальное агентство «Вечность», в создании коррупционной схемы.

Якобы Наталья Быковских заставляла своих подчиненных — соцработников рекламировать пожилым людям услуги похоронного бюро мужа. 

Руководитель ритуального агентства заявил, что «это все полная чушь». А прокуратура и управление социальной политики начали проверки.

Новость о похоронном бизнесе ничуть не удивила комментаторов GOROD48.

«Да всё тут ясно и понятно: сообщение о смерти человека в первую очередь поступает в отделение полиции. Оттуда сразу крот сообщает бывшему мильцонеру. Все довольны и всем хорошо!» — пояснил Джон Ленин.

«Так по всей России. У ритуальщиков связь со скорой и полицией. Почему бывшему полицейскому не сотрудничать с действующими в плане получения информации? Взаимовыгодно, так сказать», — добавил Давно.

«Это только один звоночек, а ведь везде так делается. Не успела от мамы отъехать скорая, как тут же подъехала похоронная», — заявила Бабушка.

«Случай: умерла мама, позвонили в скорую, милицию — через 10 минут «нарисовался» молодой парень с предложением похоронных услуг. Я у него спросил, почему он решил, что здесь кто-то умер, он не мудрствуя лукаво, сказал: из милиции сообщили!» — поделился историей САИ.

«В 2020 году умерла мама и 2023 году — свекровь. Сначала приехала полиция, скорая помощь, а потом мы сами звонили в Единую городскую службу. Никто к нам не ломился», — сообщила мама, дорогая.

«Они что — убивали этих пожилых людей? А дать контакт ритуального агентства, это не преступление», — считает Справедливый.

GOROD48 поинтересовался у липчан: «Стоит ли продлить время продажи алкоголя?» Дело в том, что, например, жители Хлевенского района ездят за спиртным в Воронежскую область, где его продают до 11 вечера. Магазины Липецкой области торгуют спиртным с 9 утра до 9 вечера.


Однако большинство наших респондентов уверены, что ничего менять не надо. Те же, кто высказался за послабления, в качестве аргумента говорили — кто хочет напиться, напьется, а так хотя бы налоги пойдут государству. 

Среди комментаторов GOROD48 по поводу продажи алкоголя тоже единодушия не было.

«Вопрос не актуален. Алкоголь нужно из магазинов выкинуть на край города. Это. Яд», — считает Рррр.

«Продавать алкоголь надо круглосуточно. Тот кто говорит, что запретить, он с головой не дружит. Всё ограничения вызывают спекуляции», — написал Qwerty.

«Запретом ничего не решишь, виноградники уже вырубали, сколько людей потравилось на «трезвых» свадьбах, в очередях по талонам подрались — полный дебилизм», — уверен САИ.

«На работу алкаши не ходят, а нормальный человек имеет про запас, поэтому продлевать до 23 часов продажу спиртного не стоит. А алкаши найдут выпить в любое время суток», — сообщила Елена.

«Любой запрет заканчивается его обходом на других условиях для инициатора. Что такое 9 вечера, мужики с работы идут и пива уже не купишь, а в наливайках синева тусуется и запах рыголетом», — возмущается Ёлы Палыч.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от 0 до -2 градусов. В Липецкой области, местами, ожидается снег. 

И обратите внимание, на улице Свиридова запретят остановку транспорта
стрельба
ритуальный бизнес
торговля алкоголем
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