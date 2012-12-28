Липецкая вечЁрка: стрельба по полицейским, ценные покойники и стоит ли продлить время продажи спиртного?

Сегодня, 10 декабря, стало известно о том, что в микрорайоне «Университетский» стреляли в полицейских, прокуратура начала проверку жалобы на семейственность в сборе информации о покойниках, и GOROD48 спросил мнение липчан о времени продажи алкоголя.