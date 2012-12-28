Липчанин пытался убить отца, но тот сумел убежать

Липецкий следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя села Ленино. Мужчина задержан.По данным следствия, 8 мая житель Ленино пытался убить отца и нанес ему множественные удары ножом, в том числе в голову.«Преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевшему удалось убежать от нападавшего и ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в региональном Следкоме.Следствием назначены судебные экспертизы, в том числе с для установления вменяемости мужчины.