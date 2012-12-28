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Погода в Липецке
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31 минуту назад
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В Липецкой области днем местами пройдет снег
11 декабря территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. 12 и 13 декабря регион попадет в зону холодного атмосферного фронта, пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно, без существенных осадков. Температура ночью — от -2 до -3 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.
День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.
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