В Липецкой области днем местами пройдет снег

11 декабря территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. 12 и 13 декабря регион попадет в зону холодного атмосферного фронта, пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, местами гололед, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно, без существенных осадков. Температура ночью — от -2 до -3 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.