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28 минут назад
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Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе

«Это все полная чушь» — так отреагировал на обвинения бывший начальник райотдела полиции, а ныне — руководитель ритуального агентства.

В редакцию GOROD48 за подписью «работницы центра социальной защиты Добровского района Кристины Смалюги» пришло письмо с таким рассказом:

«Я являюсь бывшим работником ОБУ «ЦСЗН по Добровскому району». Хочу заявить о просто вопиющем беспределе и коррупции, который творит заместитель директора центра Быковских Наталья Васильевна. В мае 2022 года ее муж Быковских Анатолий Викторович, бывший начальник полиции в Чаплыгине, открыл ритуальную службу «Вечность». Открывшись, они не имели никакой клиентской базы и поэтому решили через нас, работников соцзащиты, можно сказать «всучивать» услуги их фирмы пожилым людям, за которыми мы официально вели уход по нашей работе. Быковских Наталья Васильевна собирала всех работников на собрание, заранее заставляя сдать телефоны, чтобы ее никто не снял, заставляя делать это в приказном порядке. Наказанием за неисполнение было лишение премии либо вообще увольнение по статье. По данному случаю я обратилась в прокуратору, заявление зарегистрировали, но никаких действий никто не предпринимает и они так же на пару с мужем творят беспредел. Прошу придать огласке данный случай, иначе как обычно, все замнут».

Автор письма не оставила номер телефона. К письму она приложила лишь ответ прокуратуры области, из которого следовало, что ее жалоба переправлена в прокуратуру Добровского района. В пресс-службе ведомства нам сообщили, что проверяют факты из заявления Кристины.

В свою очередь, мы попытались связаться с заместителем ОБУ «ЦСЗН по Добровскому району» Натальей Быковских. Но не сумели, хотя оставляли свои контакты через ее подчиненную Светлану Павлову, заведующую отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Павлова и ее коллега Татьяна Логинова сказали нам, что ничего такого, о чем написано в жалобе Кристины Смалюги, не было. И кто такая эта Смалюга, они не знают.

Анатолий Быковских действительно возглавлял МО МВД «Чаплыгинский». После увольнения со службы в мае 2022 года подполковник полиции стал индивидуальным предпринимателем с основными видами деятельности «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «организация похорон и представление связанных с ними услуг», «торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах». По его словам, обращение неизвестной ему женщины в прокуратуру — навет, полная чушь. «Может, это такая недобросовестная конкуренция».

Добавим, что на ритуальном рынке Добровского района три ключевых игрока: «Вечность», «Спас» и «Память». При этом «Вечность» предпринимателя Быковских — новичок на этом рынке.

Комментарий областного управления социальной политики Липецкой области, куда мы переправили жалобу Кристины Смалюги, оказался краток: «В настоящее время по фактам, указанным в обращении, проводится проверка, результаты которой будут направлены в ближайшее время».
похороны
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Семён Семёнович
5 минут назад
Очень похоже на правду.
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Гоголь Н.В.
7 минут назад
Усе прогнило снизу доверху . но как всегда отпишут . что все нормально
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однако
8 минут назад
да уж.не виноват он.
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