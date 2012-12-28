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сегодня, 17:43
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Стрелявшие по полицейским задержаны, ранее они судимы по тяжким статьям
Областное управление СК сообщило подробности вчерашней стрельбы по полицейским в «Университетском». В оперативников стреляли не менее восьми раз.
«Находившаяся у подъезда компания мужчин произвела в представившихся им полицейских более восьми выстрелов из травматического пистолета с близкого расстояния. Двое сотрудников полиции с ранениями головы и тела госпитализированы. Пытавшихся скрыться злоумышленников задержали коллеги пострадавших и доставили в региональный СК России для проведения следственных действий», — рассказали в СК.
Стрелявшие ранее судимы, в том числе за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и побои. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Эта статья предполагает безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.
Напомним, огонь по полицейским в штатском был открыт вечером 9 декабря между вторым и третьим подъездами дома №5 по улице Бехтеева.
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