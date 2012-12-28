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сегодня, 17:43
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Стрелявшие по полицейским задержаны, ранее они судимы по тяжким статьям

Областное управление СК сообщило подробности вчерашней стрельбы по полицейским в «Университетском». В оперативников стреляли не менее восьми раз.

Оказалось, что огонь был открыт, когда на улицу Бехтеева,5 для осмотра квартиры в связи с уголовным делом о хищении денег прибыла опергруппа.

«Находившаяся у подъезда компания мужчин произвела в представившихся им полицейских более восьми выстрелов из травматического пистолета с близкого расстояния. Двое сотрудников полиции с ранениями головы и тела госпитализированы. Пытавшихся скрыться злоумышленников задержали коллеги пострадавших и доставили в региональный СК России для проведения следственных действий», — рассказали в СК.

Стрелявшие ранее судимы, в том числе за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и побои. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Эта статья предполагает безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

Напомним, огонь по полицейским в штатском был открыт вечером 9 декабря между вторым и третьим подъездами дома №5 по улице Бехтеева.
стрельба
конфликт
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Комментарии (4)

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Сначала новые
аналитик
23 минуты назад
толи еще будет ой ой ой . Чикаго отдыхает оптимизация МВД
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Ромео
27 минут назад
Эхо девяностых, начали освобождаться те кто беспределил в те времена , я думаю их не надо далеко отпускать, сразу чартер обратно)))
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Савелий
43 минуты назад
Как в 90-е прям.
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16 район
51 минуту назад
Во времена настали, уже полицию начали расстреливать
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