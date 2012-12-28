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56 минут назад

Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту

Сегодня, 6 декабря, врачи рассказали, как лечат травмированных детей, суд встал на сторону жильца, застеклившего балкон, и тротуары на горбатом мосту перекрыты.

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Врачи областной детской больницы сегодня рассказали и показали, как выхаживают травмированых детей. С начала года в больницу госпитализированы 14 маленьких детей, выпавших из окон. Сегодня врачи прооперировали трехлетнюю малышку, которая в конце ноября выпала из окна четвертого этажа дома на улице Неделина.

Они также рассказали, почему нельзя спать с младенцами в одной кровати.  

В споре за остекление балкона жителя улицы Липовской поддержал областной суд. Упраляющая компания требовала разобрать остекление, и Советсткий районный суд с коммунальщиками согласился. Однако вышестоящая инстанция это решение отменила.

Дело в том, что балкон владелец застеклил до 2004 года, тогда законодательство не требовало разрешение на такие действия от собственников всех квартир. К тому же представители управляющей компании не смогли доказать, что застекленный балкон портит архитектурный облик здания — в нем полно других застекленных балконов. 

Балконы многих липчан застеклены, поэтому новость привлекала внимание комментаторов.

«Хорошее решение, дали по рукам управляшке, она наверняка хотела на жильцах отыграться за что-то», — считает Александр Н.

«В основном застекленный балкон спасает здание от его разрушения. Нижния плита балкона, если бы не была застеклена, то разрушила бы за 20-30 лет. Так как на ней скапливается вода, в зимний период она может проникать в трещины, и тем самым рвать бетон, он будет просто разрушаться. И долго он не прослужит после такого. Только некомпетентный человек может говорить об таких решениях со стороны УК», — добавил Рабочий.

«Полгорода нужно расстеклить? И после 2004 года также застекляли и застекляют балконы», — удивился комментатор.

Горбатый мост на улице Советской снова закрыт, правда, только для пешеходов. С одной стороны моста тротуар забросал землей горводоканал,  а с другой стороны разобрали энергетики, которые выносят из-под моста электросети. Почему они не могли это сделать во время ремонта моста даже в мэрии ответить не смогли.

«В городе нет хозяина, есть лебедь, рак и щука», — считате Фокс.

«У большинства проблем в Липецке есть не только объективные причины, но и фамилия, имя и должность». — увеерн ГОСТЬ53.

«ГАИ уже пасет тех, кто вынужден переходить по проезжей части», — предупредил Житель.

«Ничего страшного скоро снег превратит раскопки в сугробы вот красотища будет». — успокоил Эксперт.

«Почему не вернули пешеходный переход, что был возле 36.6 до ремонта горбатого моста?» — спросил комментатор.

Кстати, раскопки «Квадры», которых в Липецке около 200,  начали латать сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка». Энергетики не справялются, поэтому город решил им помочь. Но не бесплатно, «Квадре» выставят счет за сделанное. А за просроченное благоустройство — оштрафуют.  

Синоптики пообещали, что завтра в Липецке выпадет небольшой снег. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.

И обратите внимание, с 9 декабря перекроют дорогу-дублер на улице Московской напротив дома № 4 на улице Бехтеева: «Квадра» начнет прокладывать новую теплосеть к строящемуся зданию хирургического комплекса областной детской больницы.

вечЁрка
падение с высоты
ЖКХ
горбатый мост
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