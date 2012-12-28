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Здоровье
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сегодня, 10:47
31-летняя липчанка получила сильные ожоги при приготовлении обеда
Женщина опрокинула на себя кастрюлю картошки.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, ожог женщина получила во время приготовления обеда: она опрокинула на себя кастрюлю картошки. Но вовремя к врачам не обратилась, а приехала в больницу, когда на месте глубокого ожога началось воспаление.
Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.
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