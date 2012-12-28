31-летняя липчанка получила сильные ожоги при приготовлении обеда

Женщина опрокинула на себя кастрюлю картошки.

В областной ожоговый центр госпитализирована 31-летняя липчанка с сильным ожогом руки третьей степени. При третьей степени ожога наблюдается омертвение участков кожи, а после заживления образуются рубцы.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, ожог женщина получила во время приготовления обеда: она опрокинула на себя кастрюлю картошки. Но вовремя к врачам не обратилась, а приехала в больницу, когда на месте глубокого ожога началось воспаление.Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.