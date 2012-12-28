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Общество
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50 минут назад
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Управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона
Но на сторону жильцов встал Липецкий областной суд, отменив решение Советского районного суда о демонтаже балкона.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, управляющая компания настаивала на том, что конструкция с козырьком не дает очищать кровлю дома от наледи.
Но судом было установлено, что балкон остеклен до 2004 года, когда российское законодательство еще не требовало согласия всех собственников квартир многоквартирного дома на такие работы.
«Не нашел подтверждения и довод управляющей компании о том, что остекление балкона нарушает архитектурный облик дома. Доказательств этому не представлено, кроме того, все балконы дома имеют остекление и над балконами последнего этажа обустроены козырьки. А экспертизы пришли к выводу, что остекление балкона и устройство козырька не создает угрозу жизни и здоровью людей, а также не может служить препятствием в обслуживании общего имущества дома», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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