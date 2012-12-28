Управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона

Но на сторону жильцов встал Липецкий областной суд, отменив решение Советского районного суда о демонтаже балкона.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Советского районного суда Липецка, которым жильцов дома по улице Липовской обязали демонтировать самовольное (без согласия других собственников дома) остекление балкона и металлический козырёк над ним. И областной суд в этом споре встал на сторону жильцов, признав право на сохранение балкона.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, управляющая компания настаивала на том, что конструкция с козырьком не дает очищать кровлю дома от наледи.Но судом было установлено, что балкон остеклен до 2004 года, когда российское законодательство еще не требовало согласия всех собственников квартир многоквартирного дома на такие работы.«Не нашел подтверждения и довод управляющей компании о том, что остекление балкона нарушает архитектурный облик дома. Доказательств этому не представлено, кроме того, все балконы дома имеют остекление и над балконами последнего этажа обустроены козырьки. А экспертизы пришли к выводу, что остекление балкона и устройство козырька не создает угрозу жизни и здоровью людей, а также не может служить препятствием в обслуживании общего имущества дома», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.