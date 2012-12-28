Атмосферный фронт принесет в Липецкую область небольшой снег

7 и 8 декабря Липецкая область попадет под влияние атмосферных фронтов, ожидается снег, ветер усилится до 17 м/сек. 9 декабря осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от -2 до -7 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью от -4 до -6 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 33 градусов мороза.