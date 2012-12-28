Большая пресс-конференция для маленьких школьников

Голоса детей выслушали в липецком горсовете. Младшие школьники знакомились с историей и настоящим липецкого парламентаризма и экскурсия вылилась в неформальную пресс-конференцию спикера Евгении Фрай.



Пожалуй, впервые в истории Липецкого городского Совета депутатов с его работой знакомились младшеклассники. Ученики третьего класса школы Натальи Колгановой стали участниками регулярных экскурсий, которые горсовет организует для жителей Липецка. Но до 4 декабря в его стенах бывали только взрослые, студенты, и старшеклассники.Сотрудница пресс-службы горсовета Наталья Мелькова провела детям настоящий урок краеведения. Мальчишки и девчонки увидели фотографии старого города, купеческого особняка на углу улиц Воронежской и Усманской, нынешних Советской и Фрунзе, где работал первый липецкий Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. На месте этого особняка теперь находится здание администрации города. Узнали дети и о Воронежской горе, на которой в 1938 году построили здание для народных избранников, и о том, что до революции протянувшаяся от самого подножия горы до ее «верхушки» улица Воронежская была торговой, с лавками и домами купцов. Такие экскурсии и взрослым интересны, а уж детворе и подавно.А потом дети прошли в зал заседаний, где проводятся сессии и депутатские комиссии, познакомились с техникой, которая обеспечивает их работу, с системой видеосопровождения, и заняли депутатские места. Началась импровизированная, но очень содержательная пресс-конференция: дети засыпали вопросами спикера горсовета Евгению Фрай.Одна из школьниц спросила, какое образование нужно, чтобы стать спикером?—Я окончила факультет иностранных языков, получаю юридическое образование, учусь в президентской академии госслужбы. Учиться надо всегда, несмотря на возраст, и на уже имеющееся образование.На вопрос: «Какой любимый предмет был в школе?», Евгения Фрай ответила: «Литература».— Я очень любила литературу. И учителя в школе были уверены, что я стану преподавателем русского языка и литературы, и наша учитель русского и литературы даже немного на меня обиделась, когда узнала, что я поступила на иняз…Тут же взметнулась рука следующего маленького журналиста: «Ваши любимые книги?».— В детстве — «Волшебник Изумрудного города», «Незнайка на Луне». Взрослой — очень нравится «Мастер и Маргарита», часто роман перечитываю, «Анна Каренина», которую читала трижды.А вот ответ на вопрос «Кем хотела стать Евгения Фрай в детстве?» третьеклашек удивил.— Следователем! ...Может быть, любовь к фильмам нашего советского детства, детективам, к логике, распутыванию сложных криминальных ребусов в книгах вместе с автором, вызывали такое желание. А потом мне вдруг захотелось стать адвокатом! Ну, из-за того, что иногда, подозреваемые в тех же книгах и фильмах оказывались невиновными и выглядели во время следствия беззащитными…Конечно же, и сама Евгения Фрай интересовалась у детей, что они знают о депутатах и их работе. Оказалось, знают, что голосовать в России можно с 18 лет. А вот о возрастном цензе для кандидатов в депутаты, дети еще не знали и спросили об этом у председателя горсовета: выяснилось, что депутатом можно стать тоже с 18-летнего возраста.«А зачем нужны депутаты?», — возник логичный вопрос, на который детям 8-9 лет было не так просто ответить. Евгения Фрай объяснила, что люди выбирают человека, которому могут доверить решение проблем своего двора, улицы, района, или, например, ремонта дороги, строительства детской площадки, парка.— С этими вопросами депутат обращается к коллегам. При формировании бюджета города они все вместе решают, можно ли выделить деньги на парковую зону, на спортивные зоны, детские площадки и городки. Почти всегда средства находятся. А распоряжается ими уже администрация города, или ее еще называют мэрией. И я уже говорю мэру: «Роман Иванович, у меня в округе плохо отремонтировали дорогу», или: «Совсем не отремонтировали». И Роман Иванович (Ченцов, прим. ред) уже выделает эти деньги на ремонт дороги, потому что он тоже заботится о качестве жизни горожан.Слово «депутат» в какой-то момент стало столь употребляемым, что следующий мальчик, представляясь, перед тем как задать спикеру вопрос, сказал, что его зовут Депутат.… И, после небольшой паузы, вызвавшей улыбки, чуточку засмущавшись, поправился.Мальчик спросил, какими качествами должен обладать депутат.— Депутат в первую очередь должен разбираться в тех вопросах, которые к нему поступают. И как избранник народный, он, прежде всего, должен уметь общаться с людьми, быть отзывчивым, внимательным. Человеческие качества — самые важные для народного избранника. Депутат если даже может быть в чем-то профессионалом, но не умеет слушать людей, общаться, сопереживать, то ему тогда лучше работать с документами, писать законы, предлагать какие-то инициативы. У нас, кстати, есть депутаты — учителя, врачи.Задали Евгении Фрай и довольно взрослый вопрос: «Сложно ли женщине быть председателем горсовета?». Ответ оказался довольно искренним:— Вообще председателем быть нелегко вне зависимости от того мужчина это, или женщина. А на меня еще возлагается и дополнительная ответственность. Ведь, ребята, когда-то мой папа тоже был председателем горсовета, и многие смотрят и сравнивают мою работу с работой Валерия Ивановича Синюца. Да, у некоторых есть предвзятое отношение к этому. У нас недавно были публичные слушания, и один городской активист сказал, что, мол, пора бы с хрупких, женских плеч снимать такую ответственность и передавать ее мужчинам. То есть, он намекнул, что лучше быть председателем мужчине. Есть предубеждение, что это мужская работа, но мы же видим пример Совета Федерации, который возглавляет женщина. Это Валентина Ивановна Матвиенко. Так, что женщины справляются. Тем более мужчины нам помогают.«Удается ли вам проводить достаточно времени с семьей и детьми?», — на этот вопрос третьеклассники получили такой же честный ответ:— К сожалению, времени не хватает. Но у меня двое уже взрослых детей, старшей дочери 33 года, у нее есть дочь, и я уже бабушка, у меня есть внучка. Живы и мои родители, и они тоже помогают. А сыну — 15 лет, и любое свободное время я посвящаю ему.Спросили Евгению Фрай о ее мечте.— Чтобы было мирное небо над головой и мир во всем мире. Эта мечта еще с пионерского детства. У нас в Советском Союзе кого не спроси, все говорили: «Главное чтобы было мирное небо над головой». У меня мечта не изменилась. Ну и есть очень амбициозная мечта, чтобы Липецк стал одним из лучших городов России.«Вы счастливый человек?», — таким вопросом завершилась детская пресс-конференция.— Да.—Все так отвечают, — раздалась реплика из зала.— Все так отвечают? Да, я считаю, нужно радоваться каждому дню, солнце светит — уже хорошо. Я умею радоваться даже мелочам, поэтому могу назвать себя счастливым человеком. Если дети живы и здоровы, родители живы и здоровы — это ли не счастье.GOROD48 Евгения Фрай призналась, что после такой необычного общения чувство у нее двоякое — от простых эмоций к сложным.— С одной стороны — раскрепощение, легкость от общения, дети, — это всегда радость. Но с другой стороны было нелегко, потому, что дети чувствуют фальшь и сами, как мы убедились, могут какой-то вопрос чем-то своим откомментировать, как с ответом о счастье. Но очень интересно! Дети не зажаты, они все открыты, говорят то, что думают. Не будут взвешивать, как взрослые думать: политкорректен ли вопрос или нет. После такого формата я словно подпитывалась молодой энергией, задором, чего нам в жизни, порой, не хватает. Мы немного погрязли в рутине.А завершилась встреча домашним заданием. Евгения Фрай попросила школьников подготовить для депутатов свое видение будущего Липецка. И срок установила — до февраля. Так, что в феврале в горсовете снова зазвучат детские голоса.