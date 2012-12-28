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Липецкая вечЁрка: подробности гибели малышки, стрельба на дороге и «Кайенн» против кабана
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сегодня, 20:24

Липецкая вечЁрка: подробности гибели малышки, стрельба на дороге и «Кайенн» против кабана

Сегодня, 4 декабря, стали известны новые подробности гибели четырехмесячной малышки, полицейские рассказали, как задержали нарушителя с помощью табельного оружия, и кабан оказался участником ДТП.

Следователи рассказали подробности смерти четырехмесячной малышки, которую приспал отец. Оказывается, накануне трагедии  он был пьян.  В отношении мужчины  возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Также выяснилось, что мужчина ранее судим по ряду административных статей, а мать девочки суд лишил родительских прав на старшего сына, которого теперь воспитывает бабушка. В юности женщина стояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

«Почему так, за что, ребенок, родившейся у таких родителей, обречен на смерть. Есть нормальные пары, у которых не получается, а тут такое», — не понял Гость.

«Необходимо навести порядок в органах опеки. Данный случай в городе и области уже не первый за последние полгода. Почему органы опеки не должностным образом контролируют данные семьи? Уверена, даже проверок этой семьи не было, зато на бумаге будет всё как положено», — возмутился комментатор.

Администрация Усмани выплатит 13-летней девочке полмиллиона рублей. Она упала на скейтплощадке и получила травму. А суд, принявший такое решение, выяснил, что площадка находилась в аварийном состоянии и не соответствовала ГОСТу.

Рано утром, в последний день ноября, в поселке Дачный прозвучали выстрелы. Стреляли автоинспекторы, пытавшиеся остановить автомобиль. Водитель вел себя неадекватно: выезжал на встречную полосу, столкнулся с припаркованной иномаркой и не остановился на требование сотрудников ГАИ.



Позже выяснилось, что он был пьян, и сел за руль без прав, а в машине находились еще три пассажира. Никто из них не пострадал. Машину отогнали на спецстоянку, а в отношении водителя составили семь административных протоколов. Суд арестовал его на 10 суток.

Читателей GOROD48 в этой новости больше интересовала судьба владельца автомобиля, на котором куролесила компания.

«Интересно, какое наказание владельцу, который предоставил управление автомобилем пьяному и без прав», — спросил Горожанин.

«Передача руля пьяному влечёт за собой лишение прав владельцу авто, если, конечно, они у него есть! Штраф некислый, вариант есть один, сказать что таз угнали, но тогда гонщика посадят! Но с правами хозяин останется, все варианты выглядят стремными, вывод один — не садитесь за руль бухими, сейчас это всё очень накладно», — ответил Ромео.

«Бедняжки, теперь сидят, отписываются за использование оружия», — посочувствовал автоинспекторам комментатор.

Автоновостей сегодня было много. Утром в Сселках «Лада Калина» сбила 30-летнюю женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека и один погиб — 43-летний пассажир «Фольксвагена». Вечером 3 декабря на дороге Задонск — Донское иномарка врезалась в попутный трактор «Беларус-892».

Накануне вечером в Задонском районе на 260-м километре дороги Орёл-Тамбов 41-летний водитель автомобиля «Порше Кайенн» насмерть сбил кабана.
Водитель был в шоке от случившегося и сам вызвал автоинспекторов.



Водителю придется раскошелится не только на ремонт машины, его могут оштрафовать за сбитого кабана на 30 000 рублей. 






Завтра в Липецке чуть-чуть похолодает. По прогнозам синоптиков, в городе от -1 до -3 градусов.
вечЁрка
смерть младенца
стрельба
ДТП
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