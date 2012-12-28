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Происшествия
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сегодня, 11:39
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Утром в Сселках «Лада Калина» сбила 30-летнюю женщину
Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали.
По данным GOROD48, машина наехала на женщину на перекрестке улиц Ленина и Советской, где та переходила дорогу в неустановленном месте. Пешехода в бессознательном состоянии госпитализировали в четвертую городскую больницу. У пациентки предварительно диагностированы сотрясение мозга, ушиб груди, перелом ноги.
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