Утром в Сселках «Лада Калина» сбила 30-летнюю женщину

Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали.

Сегодня в начале девятого часа в Сселках «Лада Калина» сбила 30-летнюю женщину.По данным GOROD48, машина наехала на женщину на перекрестке улиц Ленина и Советской, где та переходила дорогу в неустановленном месте. Пешехода в бессознательном состоянии госпитализировали в четвертую городскую больницу. У пациентки предварительно диагностированы сотрясение мозга, ушиб груди, перелом ноги.