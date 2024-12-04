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04.12.2024 15:33
4

Усманская администрация заплатит полмиллиона рублей травмированной на скейтплощадке девочке

Оборудование скейтплощадки не соответствовало требованиям ГОСТ и находилось в аварийном состоянии.

Усманский районный суд Липецкой области взыскал с администрации Усмани полмиллиона рублей в пользу 13-летней девочки, 26 марта этого года получившей травму на скейтплощадке — она упала с одной из конструкций.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы, в ходе расследования инцидента было установлено, что оборудование скейтплощадки не соответствовало требованиям ГОСТ и находилось в аварийном состоянии. А причиной падения ребёнка стало то, что рабочая поверхность конструкции не была прикреплена к ее основанию.

При этом администрация города иск прокуратуры в пользу девочки не признала, добавив, что ранее уже выплатила 10 тысяч рублей на лечение ребёнка.





несчастный случай
дети
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Комментарии (4)

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Петросян
вчера, 08:42
Тогда надо судиться со всеми . Девочка ест бургеры и колбасу? Она тоже не соответствует ГОСТ ,а девочка страдает от этого.Со всех по пол млн. Родительская жадность она такая))))))
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Акведук
вчера, 08:39
Вот по-этому и отказываются все от всего и заборы ставят везде,чтобы открестится от недовольных по-жизни.Научились все жаловаться и ныть.Вот и не делают ничего путёвого.Надо прежде всего ребёнка научить хорошим вещам и поступкам. Так что тут виновата и девочка и родители.Нечего лезть туда,где можно упасть.И вообще там нужно находится в шлеме ,налокотниках и наколенниках- по правилам. Она их соблюдала? Радуйтесь что по доброте 10тыс дали,а могли бы и послать.
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...
04.12.2024 23:32
Интересно, можно ли сейчас вылечиться за 10тыс.руб., которые выплатила администрация Усмани. Смех да и только.
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злой
04.12.2024 16:36
а сколько таких детских площадок аварийных и ничейных по городу? Вот поэтому и администрация пытается перенести ответственность на жителей после программы мой двор!
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