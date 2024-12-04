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Происшествия
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04.12.2024 15:33
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Усманская администрация заплатит полмиллиона рублей травмированной на скейтплощадке девочке
Оборудование скейтплощадки не соответствовало требованиям ГОСТ и находилось в аварийном состоянии.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы, в ходе расследования инцидента было установлено, что оборудование скейтплощадки не соответствовало требованиям ГОСТ и находилось в аварийном состоянии. А причиной падения ребёнка стало то, что рабочая поверхность конструкции не была прикреплена к ее основанию.
При этом администрация города иск прокуратуры в пользу девочки не признала, добавив, что ранее уже выплатила 10 тысяч рублей на лечение ребёнка.
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