Усманская администрация заплатит полмиллиона рублей травмированной на скейтплощадке девочке

Оборудование скейтплощадки не соответствовало требованиям ГОСТ и находилось в аварийном состоянии.

Усманский районный суд Липецкой области взыскал с администрации Усмани полмиллиона рублей в пользу 13-летней девочки, 26 марта этого года получившей травму на скейтплощадке — она упала с одной из конструкций.По данным объединенной пресс-службы судебной системы, в ходе расследования инцидента было установлено, что оборудование скейтплощадки не соответствовало требованиям ГОСТ и находилось в аварийном состоянии. А причиной падения ребёнка стало то, что рабочая поверхность конструкции не была прикреплена к ее основанию.При этом администрация города иск прокуратуры в пользу девочки не признала, добавив, что ранее уже выплатила 10 тысяч рублей на лечение ребёнка.