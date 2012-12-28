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58 минут назад
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Уходящего от погони водителя «девяносто девятой» остановили стрельбой
Нарушителя арестовали на 10 суток: на водителя составили семь административных протоколов.
«Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, двигался на запрещающий знак светофора. Уходя от погони, нарушитель столкнулся с припаркованной у дома по улице Бригадная иномаркой. На неоднократные требования полицейских остановиться он не реагировал, после предупредительного выстрела в воздух инспекторы применили табельное оружие для остановки машины. Оказалось, что находившийся за рулем 24-летний липчанин сел пьяным за руль и не имеет водительских прав. В салоне находились три пассажира, в том числе и владелец автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку. В отношении липчанина составлено семь административных протоколов. Суд арестовал парня на 10 суток.
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