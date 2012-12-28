Уходящего от погони водителя «девяносто девятой» остановили стрельбой

Нарушителя арестовали на 10 суток: на водителя составили семь административных протоколов.

30 ноября в 06:15 в поселке Дачный автоинспекторы заметили автомобиль «ВАЗ -21099» без номеров, водитель по их требованию не остановился, и началась погоня, во время которой полицейские применили табельное оружие. Оказалось, что водитель был пьян, а прав у него вообще не было.«Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения: выезжал на встречную полосу, двигался на запрещающий знак светофора. Уходя от погони, нарушитель столкнулся с припаркованной у дома по улице Бригадная иномаркой. На неоднократные требования полицейских остановиться он не реагировал, после предупредительного выстрела в воздух инспекторы применили табельное оружие для остановки машины. Оказалось, что находившийся за рулем 24-летний липчанин сел пьяным за руль и не имеет водительских прав. В салоне находились три пассажира, в том числе и владелец автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Автомобиль помещен на специализированную стоянку. В отношении липчанина составлено семь административных протоколов. Суд арестовал парня на 10 суток.