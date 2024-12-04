В Липецкой области температура будет одинаковой и ночью, и днем

В Липецке и области завтра до -3, местами небольшой снег.

5 и 6 декабря территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, небольшой снег возможен лишь местами. 7 декабря регион попадет в зону атмосферного фронта, прогнозируется снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем — от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 29 градусов мороза.