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04.12.2024 17:00
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В Липецкой области температура будет одинаковой и ночью, и днем

В Липецке и области завтра до -3, местами небольшой снег.

5 и 6 декабря территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, небольшой снег возможен лишь местами. 7 декабря регион попадет в зону атмосферного фронта, прогнозируется снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем — от 0 до -5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.

День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 29 градусов мороза. 

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Комментарии (3)

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Сначала новые
коллеги
сегодня, 00:23
это коллапс
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Fox
04.12.2024 17:19
В субботу в Липецкой области и в самом Липецке может пройти снегопад до 3-5 см может вырасти снежный покров.
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26-й
вчера, 08:52
А вы гидрометеоцентр или астролог?!
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