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Происшествия
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сегодня, 11:49
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«Фольксваген» врезался в трактор: погиб 43-летний мужчина
За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб и четыре — пострадали.
По данным Госавтоинспекции, 46-летний водитель «Фольксвагена» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора.
В Госавтоинспекции уточнили данные о вчерашней аварии на Товарном поезде, где автомобиль «ВАЗ-21083» врезался в столб. Оказалось, что водитель «ВАЗа» с места аварии скрылся, а пострадавший в ДТП 47-летний мужчина был его пассажиром.
В Ельце на пешеходном переходе через улицу Коммунаров 28-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 69-летнюю женщину. С различными травмами женщина доставлена в больницу.
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