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Сегодня в Липецке: День ароматных носков и зарплаты курьеров растут быстрее зарплат программистов
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Происшествия
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сегодня, 09:52
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Автомобиль «Порше Кайенн» насмерть сбил кабана
По предварительным данным, водитель не учёл метеоусловия и не заметил животное на дороге.
— По предварительным данным, водитель не учёл метеоусловия и не заметил животное на дороге, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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