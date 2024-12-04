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1386
сегодня, 09:52
11

Автомобиль «Порше Кайенн» насмерть сбил кабана

По предварительным данным, водитель не учёл метеоусловия и не заметил животное на дороге.

3 декабря в 21:30 в Задонском районе на 260-м километре дороги Орёл-Тамбов 41-летний водитель автомобиля «Порше Кайенн» сбил кабана. Животное погибло.

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— По предварительным данным, водитель не учёл метеоусловия и не заметил животное на дороге, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
дикие животные
ДТП
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
10 минут назад
Теперь еще и штраф платить за кабана, к сожалению не было возможности уехать по тихому
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Гость
11 минут назад
Жалко машину
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горожанин
27 минут назад
Огораживать надо участки, где животные могут на дорогу выйти, сеткой и переходы для животных делать. А так - это рулетка. "Не учел метеоусловий". Кабан на дороге просто стоял или все же перебегал?
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Скажите
39 минут назад
А с какой скорость этот любитель свинины летел?
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Шикарный будет ужин
44 минуты назад
Кабан с брусникой....
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Гоголь Н.В.
55 минут назад
Починит свой таз и опять на кабанчика
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Может
сегодня, 10:17
Свининки захотел на Новый Год.
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Викторм
сегодня, 10:16
Пора у нас в моду возвращать кенгурятники. Только и читаем об авариях со зверьем...
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zzloyzz
сегодня, 10:11
Разогнался "Каен" и кабан убиен.
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Кузя
сегодня, 10:06
Бедный носатик
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Остап
сегодня, 10:12
Так то носатики или крузака любят, или ладу-баклажан...
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