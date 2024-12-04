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Происшествия
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04.12.2024 15:53
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В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления
33-летнего отца обвинили в причинении смерти по неосторожности.
Напомним, что в момент совершения преступления подозреваемый был пьян.
Жуткая история случилась 1 декабря в доме 5/2 на улице Циолковского в Липецке.
Поздним вечером мужчина не обнаружил в квартире свою сожительницу. Будучи пьяным, он покормил ребенка молочной смесью, положил дочь спать на диване у стены, сам лег с краю, а утром, проснувшись, нашел ее мертвой. Так как мать девочки, уходя, закрыла за собой двери на ключ, он не мог покинуть квартиру и в окно позвал прохожих на помощь.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что приспавший дочь отец был ранее судим по ряду административных статей, в том числе за употребление наркотиков и за побои. Мать девочки в этом году суд лишил родительских прав на старшего сына, которого воспитывает бабушка. В юности женщина стояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
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