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5881
04.12.2024 15:53
26

В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления

33-летнего отца обвинили в причинении смерти по неосторожности.

В СУ СК РФ по Липецкой области возбудили дело по ч.1 ст. 209 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении 33-летнего жителя Липецка, который во время сна случайно задавил четырехмесячную дочь. Санкции этой части статьи предусматривают ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в момент совершения преступления подозреваемый был пьян.

Жуткая история случилась 1 декабря в доме 5/2 на улице Циолковского в Липецке.

Поздним вечером мужчина не обнаружил в квартире свою сожительницу. Будучи пьяным, он покормил ребенка молочной смесью, положил дочь спать на диване у стены, сам лег с краю, а утром, проснувшись, нашел ее мертвой. Так как мать девочки, уходя, закрыла за собой двери на ключ, он не мог покинуть квартиру и в окно позвал прохожих на помощь.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что приспавший дочь отец был ранее судим по ряду административных статей, в том числе за употребление наркотиков и за побои. Мать девочки в этом году суд лишил родительских прав на старшего сына, которого воспитывает бабушка. В юности женщина стояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
смерть младенца
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Комментарии (26)

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Сначала новые
Qwerty
вчера, 11:21
Это информация в рубрику "Жизнь животных"
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h
вчера, 09:53
а блудная мама ни при чем ? папаша хоть покормил дитя, считаю , срок нужно маме - за оставление в опасности . Пьяный человек - опасен ,как с ним можно оставлять ?
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Серый
вчера, 08:49
Легко судить когда самого не касается! Но всякое бывает... К сожалению.(((
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...
04.12.2024 23:34
Наверное, получила материнский капитал.
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Вася
04.12.2024 23:18
Быдло останется быдлом. Думающие будут думать всегда
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Рыбин леня
04.12.2024 21:48
Он бы себе для тренировки купил пупса игрушку а потом уже и думал неголовкой
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Шефик
04.12.2024 21:47
Да они несерьезно к детям
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Да уж
04.12.2024 21:45
Мутная история. Все виноваты. Ребёнка жаль. Родился бы у хороших родителей и был бы зацеловал всеми... Любим бы был всеми, а тут Бог послал им сокровище которое им не надо...
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Я
вчера, 09:52
Не задумывались, почему ваш бог не защитил свое сокровище?
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Газмяз
04.12.2024 21:34
Небылицу придумал сам
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Личеля
04.12.2024 21:32
Надо ребенка ложить в децкую кравать
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Марина
вчера, 12:11
Личеля, лОжить и в деЦкую, не надо писать. Не грамотно это.
Ответить
Надо
вчера, 09:34
Класть
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