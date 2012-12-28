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сегодня, 16:14
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В отношении сбившего 21-летнюю девушку водителя возбуждено уголовное дело

50-летний усманец был трезв.

Следственным отделом ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего водителя «Лады», вечером 26 ноября сбившего 21-летнюю девушку на пешеходном переходе в Усмани. Напомним, ДТП попало на запись камеры наблюдения: судя по этому ролику, водитель «Лады» даже не пытался затормозить перед девушкой.

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«В районе дома №176 по улице Ленина в Усмани водитель автомобиля «Лада Гранта» нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами различной тяжести с места происшествия госпитализирована. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проведенного освидетельствования опьянение у водителя не выявлено. С целью сохранности вещественных доказательств транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, в том числе назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Более того
48 минут назад
Девушка тоже не пыталась затормозить перед автомобилем.
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не
5 минут назад
ей тормозить было поздно, а вот есле бы голову своизволила крутнуть в право то глядишь ускорилась бы и сидела дома чай попивала, а не в опер блоке лежала бы
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пешеход
сегодня, 16:22
Как всегда виновата опавшая листва...
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