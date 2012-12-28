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Происшествия
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сегодня, 16:14
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В отношении сбившего 21-летнюю девушку водителя возбуждено уголовное дело
50-летний усманец был трезв.
Уголовное дело возбудили по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
«В районе дома №176 по улице Ленина в Усмани водитель автомобиля «Лада Гранта» нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами различной тяжести с места происшествия госпитализирована. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проведенного освидетельствования опьянение у водителя не выявлено. С целью сохранности вещественных доказательств транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, в том числе назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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